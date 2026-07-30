Carlos Escobar pagó con un cheque de 9 millones. Además, se llevó el CV de su víctima para conseguirle empleo.

Lo imputaron por comprar un auto con un cheque sin fondos

La Justicia de Sarmiento formalizó la investigación penal contra Carlos Fabián Escobar, de 53 años, acusado de ser el presunto autor del delito de estafa tras la compra fraudulenta de un vehículo utilizando un cheque que posteriormente fue rechazado.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el hecho se inició el sábado 21 de marzo de 2026, cuando el imputado se presentó en una vivienda ubicada sobre la avenida Edgardo Larregui, en Sarmiento, donde manifestó su interés en adquirir un automóvil que el propietario había ofrecido a la venta a través de redes sociales.

Al día siguiente, Escobar regresó al domicilio y entregó un cheque por un monto de 9 millones de pesos. A cambio, el vendedor le cedió el título de propiedad y la cédula del automotor. Ambas partes también firmaron un boleto de compraventa, aunque la documentación consignaba como comprador a una tercera persona.

Según la acusación, durante la operación el imputado aseguró que trabajaba como operario de una petrolera en la provincia de Neuquén y le solicitó a la víctima un currículum vitae, prometiéndole gestionar un puesto laboral dentro de la empresa.

Sin embargo, el 7 de abril, cuando el damnificado intentó cobrar el cheque en una sucursal del Banco del Chubut de Sarmiento, fue informado de que el documento había sido rechazado y retenido por encontrarse bajo el código R08, correspondiente a una "orden de no pagar", situación que se aplica cuando el titular de la cuenta solicita expresamente la suspensión del pago o denuncia el extravío, robo o adulteración del cheque.

La audiencia de apertura de la investigación se desarrolló en la sala de audiencias N° 1 de la Oficina Judicial de Sarmiento. La Fiscalía estuvo representada por la procuradora Luciana Coppini y el funcionario de fiscalía Matías Ayuzo, quienes expusieron las pruebas reunidas hasta el momento.

Durante la audiencia, Ayuzo informó que el vehículo fue recuperado en la ciudad de Trelew en el marco de otra investigación por estafa llevada adelante por la Fiscalía de esa jurisdicción.

Además, el representante del Ministerio Público señaló que Escobar posee tres condenas penales por distintos hechos de estafa cometidos en las provincias de Chubut y La Pampa.

Por su parte, la defensa pública no formuló objeciones a los planteos realizados por la Fiscalía.

Finalmente, el juez penal Mauro Soza resolvió formalizar la investigación preparatoria de juicio contra Escobar por el delito de estafa, conforme a los hechos expuestos por la parte acusadora.