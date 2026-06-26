La capital del petróleo santacruceño celebró 82 años de una histórica gesta

Signada por su historia petrolera que cambió la ecuación económica de Santa Cruz, la comunidad de Cañadón Seco celebró este viernes el 82º aniversario de su fundación institucional.

Si bien desde las primeras décadas del siglo XX ya existía un asentamiento de pobladores rurales, la gesta protagonizada por trabajadores ypefianos, el 26 de junio de 1944, fue la que puso escena su rol estratégico cuando aún formaba parte de un territorio nacional que luego conformaría la provincia de Santa Cruz.

En este contexto, la comunidad de la zona norte que hoy reviste el rango de Comisión de Fomento honró la memoria de aquellos operarios de la industria hicrocarburífera regional.

Sus nombres están grabados en una placa de mármol emplazada en un descampado ubicado en inmediaciones de la zona urbana, donde también se levanta un monolito que recuerda el sitio en el que el equipo Rotary 23 de la entonces operadora argentina, perforó el Pozo de Observación Nº 12, descubridor del petróleo.

En ese lugar, poco después del mediodía dieron comienzo las actos centrales alusivos al nuevo aniversario de la localidad del flanco norte santacruceño, presididos por el jefe comunal, Gabriel Galarza.

Allí se procedió a izar las banderas Nacional y Provincial, para luego colocarse un farol de luz junto al monolito para recordar con profundo respeto a los pioneros ypefianos.

CEREMONIA INSTITUCIONAL

Posteriormente autoridades y vecinos se concentraron en el Gimnasio Comunal donde tuvo lugar la ceremonia institucional, asistiendo entre otros invitados especiales, el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay; la diputada por pueblo Patricia Urrutia; el jefe de la Prefectura Naval de Caleta Olivia, Fernando Kloster; el jefe de la Dirección Regional Zona Norte de la Policía de Santa Cruz, comisario mayor José Britos; el comisionado de fomento de Lago Posadas, Rubén Guzmán; integrantes del gabinete municipal de Caleta Olivia y referentes de otras instituciones.

La ceremonia no fue fastuosa debido a las serias problemáticas económica y sociales que se afrontan en todo el país y además porque el reciente alejamiento de YPF resquebrajó la sinergia petrolera que ahora se encuentra en una etapa de incipiente restablecimiento con las nuevas operadoras que se hicieron cargo de las áreas maduras.

Pero ello no minimiza el espíritu y tesón de una comunidad acostumbrada luchar contra las cíclicas adversidades y enaltecer el legado de hombres y mujeres de las primeras generaciones.

De esta manera, no se frena su crecimiento y un ejemplo de ello es que durante la ceremonia se formalizó la entrega de 59 parcelas a jóvenes familias que anhelan construir su propia vivienda, gracias a una acción articulada entre la Comisión de Fomento y el Consejo Agrario.

Asimismo, fueron distinguidos numerosos estudiantes que conformaron el Consejo de Adolescentes; se dieron a conocer Resoluciones por las cuales se declaró de interés comunal la participación de referentes de esa localidad en una Jornada Provincial de Terapia Ocupacional a realizarse en El Calafate y se destacó el trabajo literario de los vecinos Omar Carrasco y Pablo Miketìn por la edición del libro “Memorias y Vivencias Ypefianas”, que es un valioso aporte para la historia petrolera.

También fue reconocida la labor del joven Jonathan Pérez por sus diseños en audiovisuales, uno de los cuales muestra el moderno crecimiento urbanístico de la ciudad.

Además, la comuna firmo un convenio de innovación tecnológica con la unidad académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y con el Hospital Meprisa de Caleta Olivia, para renovar las instalaciones de una antigua sala de atención médica.

Finamente, fueron distinguidos dos vecinos , siendo uno de ellos Julio César Brandan por su valioso aporte a las actividades deportivas y Antonio “Pelusa” González, quien recibió el Bastón de Mariscal, mérito que se confiere a quienes se destacan por su trayectoria en beneficito de toda la comunidad.

PALABRAS ALUSIVAS

En el cierre del acto hizo uso de la palabra el jefe comunal, Gabriel Galarza quien en principio destacó que “hoy es un día de profunda emoción y de enorme orgullo para todos los que amamos esta bendita tierra.. Celebramos 82 años de esfuerzo, de sueños compartidos y de una comunidad que supo levantarse y crecer en el norte de Santa Cruz. Celebramos a Cañadón Seco, nuestra casa, nuestra identidad y el lugar donde elegimos construir en comunidad”.

“Somos la Capital Provincial del Petróleo Santacruceño, y esa condición no representa solamente una denominación; representa una historia de trabajo, de sacrificio y de hombres y mujeres que hicieron grande a esta tierra” puntualizó, resaltando que “llegaron cuando todo estaba por hacerse y enfrentaron el viento, el frío, las distancias y las dificultades propias de aquellos tiempos”.

“Ellos nos enseñaron que nada importante se consigue sin sacrificio, que el progreso es fruto del trabajo y que las comunidades se fortalecen cuando prevalecen la solidaridad y el compromiso con el otro”.

Más adelante subrayó que hoy “vivimos tiempos complejos. Nuestro país atraviesa dificultades económicas y sociales que impactan en cada provincia, en cada localidad y en cada familias” y en ese contexto “Santa Cruz enfrenta desafíos importantes y muy complejos, y nuestra comuna no es ajena a esa realidad” pero “si algo nos ha enseñado la historia de Cañadón Seco es que jamás bajamos los brazos”.

En otro pasaje de su alocución agradeció “el acompañamiento permanente de nuestro Gobierno Provincial” y destacó “las decisiones políticas de nuestro gobernador Claudio Vidal de recorrer cada rincón de la provincia, escuchar las necesidades de las comunidades y sus gobernantes, trabajando con el objetivo central de brindar respuestas concretas al pueblo”.

Luego puso de relieve la necesidad de “seguir defendiendo una mirada federal, porque las pequeñas comunidades son las que muchas veces sostienen las grandes riquezas de Santa Cruz y merecen ser acompañadas con políticas públicas que promuevan su crecimiento”.

En los tramos finales sostuvo que “el petróleo forma parte de nuestro pasado, de nuestro presente y seguirá siendo parte de nuestra identidad. Pero el futuro de Cañadón Seco debe construirse con más producción, más inversión y más oportunidades para las nuevas generaciones. Ese es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo y también una enorme oportunidad para seguir creciendo”.

CAÑA74