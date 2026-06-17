Dispararon 12 balazos contra un vivienda en Cañadón Seco

Un temerario incidente de características mafiosas se registró alrededor de las 21:45 del martes contra una lujosa vivienda de dos plantas de Cañadón Seco.

Las primeras investigaciones indican que fue perpetrado por tres individuos que se movilizaban en un automóvil de color rojo, presumiblemente un Fiat Palio, dos de los cuales descendieron portando armas y dispararon 12 balazos que impactaron contra un portón metálico (que presenta dos orificios) y contra el cerco perimetral de madera, pero uno de los proyectiles alcanzó un ventanal.

La casona esta ubicada en la zona alta del ejido urbano, precisamente en la esquina de las calles con pavimento intertrabado denominadas Loma de la Lata y Cruz de Piedras, en inmediaciones de dos escuelas y del natatorio comunal.

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Se presume que los autores del atentado aprovecharon el momento en que casi todos los vecinos estaban en sus domicilios a la espera del inicio del debut de la selección argentina de fútbol en el campeonato mundial y la reducción de rondas de personal de la comisaría local por el quite de colaboración en demanda de mejoras salariales.

En el interior estaban integrantes de una familia de apellido Arriagada que la alquila desde el pasado mes de octubre y una de las propietarias dijo a El Patagónico que no tenían ningún indicio de los motivos de la balacera ya que ellos no poseen enemista con otras personas.

El jefe de la comisaría local, Norberto Acosta y parte del personal de esa dependencia acudieron de inmediato y procedieron a precintar el entorno de la casona hasta que en horas de la mañana de este miércoles acudió un reducido grupo de efectivos de la División Criminalística de Caleta Olivia.

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En el peritaje se recolectaron 12 vainas servidas de pistolas 9 milímetros, en tanto que personal de la División de Investigaciones (DDI) inspeccionó registros de las cámaras de videovigilancia que pertenecen a la comisión de fomento y otras particulares que indicarían que el auto de referencia era ocupado por tres individuos

Los investigadores igualmente analizan varias hipótesis para esclarecer el atentado, entre ellas la posibilidad que los autores hayan provenido de Pico Truncado por un ajuste de cuentas con otras personas que ya no residen desde hace tiempo en esa vivienda.