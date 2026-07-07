Cerro Hermitte: en diez días se entregan las primeras 27 viviendas

La Provincia construirá 50 viviendas adicionales a las 52 actualmente en ejecución y entregará 124 lotes con servicios, mientras que el Municipio ejecutará otras 50 viviendas y aportará 30 lotes en las mismas condiciones.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, recibió este martes al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, acordando un esquema integral para brindar una solución definitiva a todas las familias damnificadas por el derrumbe del cerro Hermitte, ocurrido el pasado 18 de enero.

El acuerdo contempla la continuidad del plan de viviendas que la Provincia ejecuta con recursos propios, la construcción de nuevas unidades habitacionales y la entrega de lotes con servicios, además de establecer el cronograma para la adjudicación y entrega de las primeras viviendas.

Al respecto, Torres sostuvo que “lo importante es dar respuestas concretas a los vecinos afectados, sin importar las diferencias políticas ni los colores partidarios, y por eso hoy alcanzamos un acuerdo que garantiza una solución definitiva para todas las familias damnificadas por el derrumbe del cerro Hermitte”.

En ese sentido, adelantó que “en diez días vamos a entregar las primeras 27 viviendas de las 52 que estamos construyendo”, y agregó que “el compromiso que asumimos desde el primer momento fue brindar una respuesta concreta para todos los damnificados. Por eso la Provincia construirá otras 50 viviendas y la Municipalidad hará lo mismo con 50 propias, para que ninguna familia quede sin una solución habitacional”.

Asimismo, el mandatario recordó que “dijimos que nunca más se iba a entregar un lote sin servicios en nuestra provincia”, y remarcó que “pondremos a disposición 124 lotes con servicios para que las familias que opten por construir puedan hacerlo con la tranquilidad de contar con toda la infraestructura básica, mientras que la Municipalidad aportará otros 30 lotes en las mismas condiciones”.

“Después de una tragedia como la que vivieron los comodorenses, el Estado tiene la obligación de estar a la altura. Vamos a seguir trabajando de manera conjunta con el Municipio hasta que cada una de ellas vuelva a tener un hogar”, concluyó.

ESTUDIOS TECNICOS, FACTIBILIDAD Y LINEA DE CREDITOS

En relación con el macizo de YPF de Kilómetro 3, Torres anticipó que “se realizarán los estudios técnicos necesarios para determinar la factibilidad de extender los servicios básicos a ese sector”.

Además, confirmó que “el Banco del Chubut avanza con la implementación de la línea de créditos hipotecarios para refacción y mejora de viviendas”, cuyo primer préstamo fue otorgado este martes, y en paralelo, señaló, estará disponible una línea de créditos para refacciones y mejoramientos de viviendas, con un monto máximo de 50 millones de pesos.

OBRA DE ESTABILIZACION EN MEDANOS

Por su parte, el intendente Macharashvili explicó que “desde el Municipio estamos ejecutando la primera etapa de las tareas de estabilización del cerro Hermitte, en el sector del barrio Médanos”.

Asimismo, precisó que “los estudios y el seguimiento técnico están a cargo de las empresas IATASA y SRK, mientras que la maquinaria utilizada fue aportada por las empresas CAPSA y Pecom”.

En el marco del acuerdo alcanzado entre ambas administraciones, la Provincia finalizará las 52 viviendas actualmente en ejecución y comenzará la construcción de otras 50 unidades financiadas íntegramente con recursos provinciales.

Además, el Gobierno del Chubut entregará 124 lotes con servicios en el sector de Fracción 14.

Por su parte, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia construirá otras 50 viviendas con fondos propios y adjudicará 30 lotes con servicios ubicados en el predio comprendido entre las calles Favaloro y Don Bosco.

Finalmente, el intendente de Comodoro Rivadavia aseguró que el próximo 16 de julio la Municipalidad de Comodoro Rivadavia dará a conocer de forma oficial el listado de adjudicatarios de las 52 viviendas construidas por la Provincia.

Posteriormente, durante la segunda quincena de julio se concretará la entrega de las primeras 27 unidades habitacionales y, durante agosto, se completará la entrega de las 25 restantes.

Ese mismo mes comenzará la construcción de las 50 nuevas viviendas financiadas por la Provincia, mientras que la Municipalidad avanzará con la ejecución de las unidades comprometidas con recursos propios.