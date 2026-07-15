El intendente acompañó el  63° aniversario del Club Mar del Plata

En el marco del 63° aniversario del Club Mar del Plata, el intendente Pablo Carrizo participó el martes de la celebración junto a miembros de la comisión directiva, socios, jugadores, familias y vecinos.

La ocasión fue propicia para la inauguración de la luminaria de la cancha de la institución y el jefe comunal también remarcó el rol social que cumplen los clubes barriales como espacios de formación, inclusión y contención para niños y jóvenes.

“Más allá de lo deportivo, los clubes son lugares de contención donde muchos chicos crecen, comparten y forman parte de una gran familia. Algunos pueden llegar al fútbol profesional, pero lo más importante es el encuentro y los valores que se construyen en estos espacios” expresó.

Finalmente, Carrizo envió un saludo a toda la familia del Club instándola a seguir trabajando “de la forma que lo vienen haciendo, acompañando a cada uno de los jugadores y a los más pequeños que forman parte de esta institución. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando articuladamente con el Municipio”.

Po su parte, el presidente del Club Mar del Plata, Sergio Saiquita, destacó la emoción de celebrar un nuevo aniversario con logros que demandaron años de esfuerzo y trabajo colectivo.

“Festejar los 63 años con algo tan importante para inaugurar para nosotros, que nos llevó mucho trabajo, la verdad que es una felicidad enorme”, manifestó.

Además, agradeció el permanente acompañamiento del municipio subrayando que “cada vez que requerimos de su ayuda, el Intendente siempre nos atiende y nos da una mano”.