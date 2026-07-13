Se inauguró la Expo Invierno con 280 stands y dos escenarios

La apertura de la edición 2026 de la tradicional exposición que se constituye en un atractivo paseo familiar en Caleta Olivia fue inaugurada en tarde de este lunes.

Se lleva a cabo en instalaciones de la Escuela Industrial Nº 1 (EICO) contigua a la Escuela Nº 43, donde también se concentra gran parte de los 280 stands de emprendedores, manualeros y artesanos, a lo que se suman dos escenarios para números artísticos en ambos establecimientos.

El corte de cintas estuvo a cargo del intendente Pablo Carrizo, miembros de su equipo de gobierno, varios emprendedores y dos integrantes del Centro de Veteranos de Guerra.

Además, vale señalar que mañana martes comenzará un evento complementario, el polo gastronómico “La Huella de los Sabores” en el gimnasio del Colegio San José Obrero.

En tanto, la Expo Invierno, iniciativa, impulsada por la municipalidad, reúne a cerca de 280 expositores, consolidándose como un espacio de promoción para emprendedores locales, productores, artesanos y manualeros, además de ofrecer espectáculos, propuestas recreativas y una variada oferta gastronómica para disfrutar en familia.

Durante la apertura, el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, destacó el crecimiento sostenido de la Expo y el trabajo articulado que demanda su organización.

“Es un día muy importante no solamente para nosotros que aportamos a este evento desde el Municipio, sino también para todos los emprendedores, manualeros y artesanos. La Expo Invierno ya es un clásico de todos los inviernos y año tras año venimos superando las expectativas”, expresó.

Por su parte, la supervisora de Cultura, Carina Musta, remarcó la importante respuesta de los emprendedores y el trabajo conjunto realizado por las distintas áreas municipales.

“Desde hoy y hasta el domingo 19 de julio vamos a estar disfrutando de toda la Expo Invierno, un espacio pensado para toda la familia y especialmente para los más pequeños”.

Finalmente, recordó que la muestra permanecerá abierta todos los días de 16:00 a 22:00 horas, con una entrada general de 2 mil pesos que permite recorrer tanto el EICO como la Escuela N° 43 y, desde este martes, acceder también al polo gastronómico La Huella de los Sabores, que abrirá sus puertas a partir de las 19:00 horas en el Colegio San José Obrero.