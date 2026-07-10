Ley de Discapacidad: Molina recibió planillas con 4 mil firmas

Numerosas planillas conteniendo casi 4 mil firmas que respaldan el reclamo por la Emergencia en Discapacidad fueron entregadas en Caleta Olivia al diputado nacional Juan Carlos Molina.

Las mismas fueron recolectadas en diferentes localidades de Santa Cruz y el legislador justicialista será el encargado de presentarlas en el Congreso de la Nación para impulsar la implementación de la Ley 27.793.

La iniciativa, impulsada por el vecino Carlos Kiernan, contó con el acompañamiento de vecinos de toda la provincia.

En Caleta Olivia, el concejal Carlos Aparicio participó con la recolección de adhesiones, mientras que en la Cuenca Carbonífera la campaña tuvo el apoyo del diputado provincial Carlos Godoy y la concejal de Río Turbio, Patricia Neri.

Durante la entrega que tuvo lugar el jueves, Kiernan explicó que decidieron esperar la visita del diputado Molina para hacerle llegar las firmas personalmente.

Señaló que, de esta manera, la presentación podrá ingresar directamente a las comisiones correspondientes del Congreso, agilizando su tratamiento legislativo.

“Creemos que es importante que la sociedad se manifieste de esta manera. Dejamos este reclamo en manos del diputado y esperamos que utilice todas las herramientas legales y constitucionales para avanzar y lograr que la Ley 27.793 se implemente de una vez por todas”, expresó.

Por su parte, el legislador nacional Molina destacó el compromiso de quienes acompañaron la campaña y valoró el trabajo conjunto realizado en distintas localidades de Santa Cruz para fortalecer un reclamo que representa a las personas con discapacidad, sus familias, instituciones y prestadores de servicios.

Las casi 4.000 firmas fueron reunidas en Caleta Olivia, Río Gallegos, Río Turbio, 28 de Noviembre y otras localidades de la provincia, reflejando el acompañamiento de miles de santacruceños que reclaman la plena aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el respeto de los derechos del sector.

La campaña impulsada por Carlos Kiernan da un nuevo paso para que el reclamo llegue al ámbito legislativo nacional y pueda avanzar en el Congreso con el respaldo de miles de firmas de vecinos y vecinas de Santa Cruz”, señaló el concejal Aparicio.