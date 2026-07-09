Gremio de Camioneros repartió locro patriótico

Fueron más de dos mil las porciones gratuitas de locro que repartió este jueves en la plaza “20 de Noviembre” de Caleta Olivia el gremio de Camioneros.

“Es nuestra manera de adherirnos a la fecha patria que hoy celebramos los argentinos, como lo hicimos en otras ocasiones, tratando de estar cerca de toda la comunidad, sobre todo de las familias que necesitan de un gesto solidario” expresó el secretario general del gremio en Santa Cruz, Sergio Sarmiento.

“No vamos a solucionar todos sus problemas pero tampoco permanecemos ajenos a las necesidades que la gente que hoy afronta serias dificultades económicas en todo el país y de manera particular en una provincia tan rica en recursos como lo es Santa Cruz” puntualizó.

El locro patriótico por el Día de la Independencia fue preparado en dos ollas de grandes dimensiones y requirió de una destacada logística de afiliados y afiliadas para asistir a numerosos vecinos y vecinas que concurrieron con disímiles recipientes, llegando a formar una fila de casi dos cuadras.