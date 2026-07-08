La Cámara del Crimen de Caleta Olivia condenó a 4 años de prisión a Manuel Castro, quien en 2022 atropelló y causó la muerte de Jonathan Carbajal.

Condenan a conductor que causó una muerte, pero no irá preso

La sentencia, por voto unánime del tribunal conformado por Juan Pablo Olivera, Mario Albarrán y Griselda Bard, se dio a conocer este miércoles al mediodía.

Fueron tres las audiencias del juicio oral y público al cual Manuel César Castro, de 35 años, llegó en libertad imputado por el delito de “homicidio culposo agravado por conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo”.

Jonathan Carbajal tenía 23 años cuando en la madrugada del 15 de mayo de 2022 caminaba por la avenida de acceso a la zona de Chacras y fue embestido por un automóvil que circulaba a alta velocidad, conducido por Castro. Este se detuvo algunos metros más adelante, pero no le prestó asistencia a Carbajal, tras lo cual volvió a ascender al rodado y huyó del lugar.

Todo ello quedó registrado en una cámara de video particular y horas más tarde fue detenido en su vivienda por policías de la DDI.

El fallo judicial también determina que queda inhabilitado para conducir todo tipo de vehículos durante 8 años.

POR AHORA NO IRA A PRISION

Como hecho significativo, si bien la condena de 4 años de prisión es de cumplimiento efectivo, el tribunal dispuso mantener la libertad de Castro hasta tanto la sentencia “adquiera firmeza”, notificación que dio a conocer por escrito a las partes, incluyendo a Ana Mendoza, madre de la víctima que reside en Comodoro Rivadavia y no estuvo presente este miércoles.

A su vez Franco Mansilla, abogado defensor de Castro, confirmó a medios periodísticos que apelará la sentencia, recordándose que en los alegatos había solicitado una pena menor para su defendido, en tanto que la familia de la víctima no tuvo abogado patrocinante.

La querella fue asumida por el fiscal Carlos Rearte, quien había solicitado una pena de 5 de prisión de cumplimiento efectivo y 8 de inhabilitación para conducir.