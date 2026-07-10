Tres heridos de bala en el barrio 17 de Octubre

En un confuso y violento incidente registrado este viernes en el barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia, tres hombres sufrieron heridas de bala.

El hecho se produjo alrededor de la 11:30 en la vía pública, precisamente en la esquina de las calles Quijón y Prefectura Naval, frente a un playón deportivo.

Las primeras informaciones extraoficiales indican que se trató de un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos de individuos, pero no pudo establecerse si hubo una o más armas de fuego accionadas y su calibre..

No obstante, en fuentes policiales se confirmó que no hubo heridos de gravedad ya que uno de los involucrados acusóp un balazo a la altura de una axila y otros dos en las piernas.

Todos fueron asistidos en la guardia del Hospital Zonal y no quedaron internados, requiriéndose principalmente la intervención de oficiales de la Policía Provincial ya que el grueso del personal subalterno se encuentra cumpliendo medidas de fuerza desde hace varias semanas en demanda de mejoras salariales.

Por otra parte trascendió que dos de los heridos se apellidarían Cofré y Gutiérrez, en tanto que las actuaciones fueron labradas por personal de la Comisaría Tercera para ser elevadas al juzgado de instrucción penal de turno.