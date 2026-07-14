Supervisores escolares denuncian retención de haberes

En rueda de prensa llevada a cabo en la filial Caleta Olivia de ADOSAC, un grupo de supervisores de escuelas de esta ciudad denunció haber sido objeto de una retención indebida de haberes.

Ariel Latini, Gloria Ponce y Germán Bauman, acompañados por la secretaria general del gremio, Vanina Galván, y la delegada paritaria, Mónica Galván, hablaron en representación de los siete supervisores de diferentes áreas afectados por una resolución del Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz. Los mismos tienen su base laboral en el edificio de la Dirección de Escuelas Zona Norte, pero frecuentemente acuden a los sitios donde se requiere su presencia.

De acuerdo sus dichos, la retención de más del 95 % de sus haberes se debió a que ellos se negaron a justificar presentismo con el sistema de control de datos biométricos que hace poco tiempo comenzó a aplicarse en la Dirección es Escuelas Zona Norte de Santa Cruz.

Consideran que ello puede prestarse a que se utilicen sus datos personales para otros fines, y además sostienen que su asistencia al trabajo está justificada con la firma de un cuaderno y las numerosas actas que regularmente confeccionan por diferentes motivos.

Por otra parte, señalaron que de los siete docentes damnificados, solo a uno se le devolvieron los haberes descontados de manera ilegítima.

Vale señalar que sus casos fueron planteados en la última mesa de paritarias que mantuvieron los representantes de la Asociación de Docente de Santa Cruz (ADOSAC) con los del gobierno provincial, pero en ese ámbito no se tuvo ninguna respuesta, por lo cual aguardan que a la brevedad puedan solucionar el grave problema económico que afrontan.