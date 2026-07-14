Sin vigilancia policial, sigue la escalada de robos en Caleta

Otros dos robos a comercios ubicados en la zona céntrica de Caleta Olivia se registraron en horas de la madrugada de este martes.

Los delincuentes siguen aprovechándose de la ausencia de rondas policiales debido al masivo y extenso autoacuartelamiento del personal subalterno de la fuerza de seguridad de la provincia de Santa Cruz que reclama mejores salarios.

Este conflicto -que no tiene precedentes- hace que la seguridad pública no pueda ser cubierta por los cuadros de oficiales, aunque la Jefatura de la Policía de Santa Cruz procura minimizar la continuidad de la escalada de robos en diferentes localidades de la provincia con el poco personal disponible. Así es como difunde noticias de procedimientos que dan cuenta de controles camineros, allanamientos y detenciones de personas, pero se trata del esclarecimiento de algunos hechos que, en cantidad, son sideralmente menores a los que se están perpetrando, sobre todo por ladrones de poca monta. Estos casos no son reportados en los partes oficiales.

De esta manera, en lo que respecta a Caleta Olivia, pudo saberse que este martes el primero de los robos se produjo alrededor de las 3.50 en la Pollería “Qué Pechuga”, ubicada en la avenida Güemes, casi esquina Rivadavia, a menos de tres cuadras del microcentro.

De acuerdo a los registros fílmicos de una cámara de vigilancia, los autores fueron dos individuos jóvenes que forzaron a patadas la cerradura de la puerta y se llevaron una notebook, dos teléfonos celulares y una suma de aproximadamente 150 mil pesos que había en la caja registradora.

El otro robo ocurrió alrededor de las 7:30 en la casa de deportes First Outlet, ubicada en la avenida San Martín 289, en diagonal a la estación de servicio YPF y a poco más de cien metros de la Comisaría Primera. Allí rompieron una vidriera de grandes dimensiones cuya reposición tuvo un costo superior a los 250 mil pesos, según lo hizo saber su propietario a El Patagónico.

Los ladrones no ingresaron al salón de ventas, pero alcanzaron a llevarse dos camperas deportivas y escaparon raudamente, desechando otros elementos y algunas zapatillas, ya que no se exhibían por pares.

En ambos casos, el escaso personal policial disponible acudió minutos más tarde a los comercios damnificados, pero no pudo dar con los delincuentes.

A estos hechos se suma el registrado alrededor de la 01.00 del domingo en una colchonería de la avenida Tierra del Fuego, alejada de la zona céntrica. El DVR de una cámara vigilancia externa mostró a dos sujetos encapuchados forzando a patadas una puerta, en tanto la ubicada en el interior registró los movimientos de los desconocidos que sustrajeron un colchón inflable, varios juegos de sábanas y dos teléfonos celulares.