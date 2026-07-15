Aparicio cuestiona medida que cercena fondos de coparticipación

El concejal de Caleta Olivia Carlos Aparicio cuestionó la resolución judicial que habilita nuevamente la retención de aportes previsionales sobre los fondos de coparticipación que reciben los municipios.

Advirtió que en una comuna con situación financiera compleja como ocurre en esta ciudad, la reducción de esos recursos podría comprometer el pago de salarios, aguinaldos y el normal funcionamiento administrativo del Estado municipal

“Caleta Olivia es un municipio totalmente deficitario. Tocar la coparticipación primaria significa poner en riesgo la previsibilidad financiera de la municipalidad”, puntualizó.

Ampliando sus conceptos, el edil justicialista señaló que cualquier medida que reduzca los recursos disponibles para los municipios puede generar un efecto directo sobre la comunidad.

“Estamos hablando de la capacidad del Estado municipal para responder, sostener servicios y cumplir con sus trabajadores”, afirmó.

Por tal motivo, remarcó que la situación requiere una mirada integral y que las soluciones no pueden trasladar la carga sobre los municipios.

“Si para resolver un problema se genera una crisis en las administraciones locales, el resultado termina siendo más dificultades para las y los vecinos y trabajadores municipales”, expresó.

Finalmente instó a “cuidar los recursos de Caleta Olivia y garantizar que el municipio pueda seguir funcionando. Una ciudad no puede quedar al límite por decisiones que afecten sus ingresos permanentes”.