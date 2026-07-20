"El Mundial en tu Barrio" resaltó el espíritu de unidad comunitaria

La propuesta impulsada por la gestión del intendente Pablo Carrizo llegó a su fin el domingo con la transmisión de la final del Mundial de Fútbol en el gimnasio municipal “Pancho Cerda” del barrio Rotary 23.

El evento que se trasformó en un punto de encuentro para centenares de familias, permitió fortalecer vínculos y promover el sentido de pertenencia disfrutando los partidos en pantalla gigante, participando de juegos, sorteos y sorpresas organizadas por las distintas secretarías.

Al realizar un balance de la iniciativa, el secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones, agradeció al intendente por promover la propuesta y a los equipos de trabajo de cada secretaría y a las familias que dieron vida a cada encuentro.

“Pasamos lindas jornadas durante muchos partidos, un total de 7 mil personas pasaron por el “Pancho Cerda”, en todos los partidos que se transmitieron, el balance es positivo, más allá de que hoy no se dio el resultado”, expresó.

En este sentido, remarcó que, el verdadero valor del encuentro estuvo en la posibilidad de compartir cada instancia mundialista junto a la comunidad, en un marco de convivencia sano y de disfrute para niños, niñas y adultos.

Finalmente, agradeció el acompañamiento y esfuerzo de todos los que hicieron posible cada jornada y reafirmó el objetivo de seguir trabajando desde el Estado municipal, generando más actividades para que las familias continúen encontrándose y disfrutando espacios de recreación, integración y participación.