Lenta licuación de escarcha en calles y las dos lagunas

El invierno patagónico sigue mostrándose riguroso en todo el territorio santacruceño con temperaturas muy por debajo del punto de congelación.

En Caleta Olivia no hubo nevadas pero en horas de la madrugada de este martes se registraron -3º centígrados y una sensación térmica de -9º, lo que hizo que se formaran delgadas capas de hielo tanto en la Primera como en la Segunda Laguna, dos grandes espejos de aguas de lluvias que rodean barrios ubicados en la zona oeste del ejido urbano.

A ello se sumó la dificultad de transitar por algunas calles cubiertas de escarcha, sobre todo las que cruzan los barrios 8 de Julio (foto) y San Cayetano donde indistintamente hay pérdidas de agua potable por rotura de cañerías y desborde de aguas cloacales, situaciones que datan desde hace muchos meses pero la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado no se ocupa de realizar las reparaciones.

A media tarde, con un tibio sol, la temperatura ascendió a 1º, lo que hizo que comenzara una lenta licuación de la escarcha, pero se prevé que volverá a formarse al promediar la tarde, en tanto que para mañana las condiciones climáticas volverán a ser adversas, ya que se pronostica una mínima de -4º entre las 07:00 y las 08:00 y una sensación térmica de -6º por acción del viento

Consecuentemente, la Dirección de Protección Civil volvió a recomendar a los automovilistas transitar con extrema precaución, reducir la velocidad , respetar el paso de peatones y evitar maniobras bruscas para prevenir accidentes.

Foto: InfoCaleta