La sangre los delató

Personal policial identificó en la ruta 3 a los ocupantes de una camioneta que cambiaban un neumático. Por las manchas de sangre sobre la caja del vehículo descubrieron que transportaban guanacos y un puma faenados.

Personal policial de la Subcomisaría de Garayalde, que cerca de las 23 del viernes se encontraba de patrullaje por la ruta Nacional 3, a la altura del km 1640, detectó una Toyota Hilux blanca con cuatro hombres que reparaban una rueda. Al observar manchas de sangre, descubrieron bajo un plástico negro partes de guanaco.

Los ocupantes del vehículo carecían de permisos de caza y de autorización del propietario de algún campo. A la vez , manifestaron haber dejado las armas de caza en una estancia.

Personal policial de Camarones, identificó a los cuatro involucrados y se halló además el cuerpo faenado de un puma.

Se secuestraron 28 paletas de guanaco, 27 cuartos, 27 lomos y 27 vanias de guanaco, 1 puma, 9 cartuchos calibre 308 WIN CBC, 9 vainas servidas del mismo calibre, 1 arma blanca y 1 piedra de afilar.

La Fiscalía de Comodoro Rivadavia dispuso el traslado de la carne incautada hacia Comisaría de Camarones para su destrucción.