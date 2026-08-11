El Rey Pelusa y Sol Naciente vuelven a encender la Fiesta Branca

Bailazo Eventos prepara una nueva edición de la propuesta que combina cuarteto y música comercial. La cita será el 22 de agosto y tendrá como protagonistas a El Rey Pelusa y Sol Naciente.

La Fiesta Branca tendrá una nueva edición en Comodoro Rivadavia. Bailazo Eventos anunció para el sábado 22 de agosto una noche dedicada al cuarteto y la música comercial, con El Rey Pelusa y Sol Naciente como principales artistas de la convocatoria.

La propuesta tendrá como antecedente la primera edición realizada el 13 de junio en la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, donde la productora debutó con una grilla vinculada a la escena tropical y comercialera.

En aquella oportunidad, la programación reunió a artistas con diferentes recorridos dentro del género. Entre ellos estuvieron Germain junto a la banda de “El Monstruo” Sebastián, Pepo Lara y La Banda al Rojo Vivo, en una jornada que combinó repertorios históricos, clásicos y producciones más recientes.

Para esta nueva fecha, Bailazo Eventos vuelve a apostar por una convocatoria centrada en la música popular de baile. El Rey Pelusa y Sol Naciente serán los encargados de llevar sus repertorios al escenario durante una noche que se anuncia para el 22 de agosto.

La nueva edición forma parte de la continuidad de la propuesta impulsada por la productora local, que con su primera Fiesta Branca se incorporó al circuito de eventos de cuarteto y música comercial de la ciudad.