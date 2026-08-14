El número de víctimas continúa aumentando tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes.

Ya son 281 los muertos por el terremoto y buscan a 379 desaparecidos

Las labores de búsqueda y rescate continúan tras el terremoto en Colombia.Foto: Agencia NA (Xinhua)

El Gobierno confirmó este viernes que 281 personas murieron, 3.971 permanecen heridas y 379 continúan desaparecidas, mientras los equipos de rescate mantienen la búsqueda entre los escombros.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó además que 44.936 familias resultaron afectadas por el desastre.

“En este momento tenemos 44.936 familias afectadas, 281 fallecidos lamentablemente. Nuestros esfuerzos, nuestras oraciones, están con esas personas que han perdido a sus seres queridos”, expresó durante una conferencia de prensa en Bogotá.

Contrarreloj para encontrar sobrevivientes

A cuatro días del terremoto, la principal preocupación continúa centrada en las personas que permanecen desaparecidas. Equipos colombianos trabajan con apoyo internacional y perros especialmente entrenados para buscar sobrevivientes entre las estructuras derrumbadas.

El Instituto de Medicina Legal informó que recibió 260 cuerpos procedentes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. Hasta el momento fueron identificadas 246 víctimas, entre ellas 17 menores de edad, y 222 cuerpos ya pudieron ser entregados a sus familias.

Miles de viviendas destruidas

La dimensión de los daños materiales también continúa creciendo. Los últimos relevamientos oficiales indican que el terremoto dejó 12.584 viviendas destruidas y otras 74.873 averiadas.

Además, se contabilizan 172 edificios colapsados, 2.198 establecimientos educativos, 216 centros de salud y 825 centros comunitarios afectados.

También sufrieron daños 71 acueductos, 29 entidades bancarias y cinco aeropuertos.

Las autoridades utilizan imágenes satelitales de alta definición para evaluar la magnitud de la destrucción en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

Ayuda para miles de damnificados

El Gobierno colombiano anunció que otorgará subsidios para alquileres a las familias que perdieron sus viviendas y prepara medidas para aliviar temporalmente el pago de servicios públicos.

También se creará un banco de materiales para comenzar la recuperación de las zonas afectadas y equipos técnicos determinarán qué viviendas pueden repararse y cuáles deberán ser demolidas y reconstruidas.

Mientras avanza la asistencia humanitaria, la búsqueda de los 379 desaparecidos sigue siendo la prioridad, en una tragedia cuyo saldo continúa modificándose a medida que los rescatistas avanzan entre los escombros.