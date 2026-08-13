El sismo de magnitud 7,4 dejó además 3.771 heridos y cientos de estructuras colapsadas. Continúan las tareas de búsqueda y rescate en las ciudades más afectadas.

Terremoto en Colombia: ya son 241 los muertos y hay 279 desaparecidos

Los efectos del terremoto fueron devastadores en Colombia.

El devastador terremoto que sacudió Colombia el lunes continúa elevando su saldo de víctimas. Según el último reporte de la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales), ya son 241 las personas fallecidas, 3.771 las heridas y 279 las que permanecen desaparecidas.

El movimiento sísmico, de magnitud 7,4, provocó además el colapso de al menos 257 estructuras. Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen bajo alerta roja mientras continúan los operativos de emergencia.

De acuerdo con el informe, Cali registra 74 muertos, 1.008 heridos y 230 desaparecidos. Además, 56 estructuras colapsaron y hasta el momento 89 personas pudieron ser rescatadas.

En Pereira se contabilizan 83 fallecidos, 279 heridos y 45 desaparecidos. Los equipos de emergencia lograron rescatar a 243 personas, mientras que 75 edificios colapsaron.

La ciudad también presenta importantes daños en viviendas, edificios y vías públicas. La Terminal de Transporte permanece cerrada y el Aeropuerto Internacional Matecaña funciona con restricciones.

En Quibdó se reportaron nueve muertos, 119 heridos, cuatro desaparecidos y 48 estructuras colapsadas.

Por su parte, Manizales registra seis fallecidos, 182 heridos y alrededor de 4.000 damnificados, además de importantes daños en viviendas y establecimientos educativos.

Aunque Armenia no reporta víctimas fatales, permanece en alerta roja, con 174 heridos, 69 edificios colapsados y aproximadamente 1.400 estructuras afectadas.

Las operaciones de búsqueda continúan y las autoridades señalaron la necesidad de contar con más especialistas en rescate urbano, maquinaria pesada, equipos de comunicación y personal capacitado para evaluar estructuras y remover escombros.

Mientras tanto, el Instituto de Medicina Legal avanza con la identificación de las víctimas fatales para entregar los cuerpos a sus familias.

A tres días del terremoto, los equipos de emergencia continúan trabajando contrarreloj en las zonas devastadas y la cifra de víctimas podría modificarse a medida que avanzan las tareas de rescate.