Descartó dos envoltorios al ver a la Policía y terminó demorado

El procedimiento se realizó durante la noche del sábado en barrio San Cayetano. El hombre fue interceptado y se convocó a la División Drogas y Leyes Especiales para analizar el contenido de las bolsitas.

Un hombre fue demorado durante la noche del sábado luego de que, según el informe policial, descartara dos pequeños envoltorios con una sustancia blanca al advertir la presencia de un móvil que realizaba tareas preventivas en el sector de calle Código 649 en el barrio San Cayetano.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 23:20, a la altura del 2300 de esa calle, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Sexta efectuaban tareas de prevención y control.

De acuerdo con lo informado por la Policía, los agentes observaron al hombre y advirtieron una actitud evasiva cuando este se percató de la presencia del móvil. En ese momento habría arrojado un elemento que llevaba consigo y acelerado el paso para alejarse del lugar.

Los efectivos lo interceptaron para identificarlo y luego regresaron hasta el punto donde había descartado el objeto. Allí encontraron dos bolsitas transparentes que contenían una sustancia de color blanco.

A partir del hallazgo se solicitó la intervención de la División Drogas y Leyes Especiales, cuyos efectivos quedaron a cargo de las diligencias correspondientes.

El procedimiento fue encuadrado inicialmente como una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737. Hasta el momento no se informó qué sustancia contenían los envoltorios ni cuál era su cantidad.