Un hombre de 35 años fue aprehendido durante un control policial realizado este jueves a la madrugada sobre calle La Pinta. Al verificar sus datos, los efectivos constataron que tenía un pedido de captura vigente desde el 11 de agosto.

Detuvieron en plena identificación a un hombre con pedido de captura

Un hombre de 35 años fue detenido este jueves por la madrugada durante un operativo de identificación de personas y control vehicular realizado sobre calle La Pinta, en Comodoro Rivadavia.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría Seccional Segunda, que alrededor de las 5:45 identificó a un hombre y consultó sus datos filiatorios en el sistema policial.

La verificación permitió establecer que sobre Lucio Nicolás B., de 35 años, pesaba un pedido de captura vigente dispuesto el 11 de agosto por la jueza penal Daniela Alejandra Arcurri.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.