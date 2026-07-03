Las selecciones de Chubut, tanto en la rama femenina como masculina, se metieron entre los cuatro mejores del Torneo Argentino de Selecciones Adultas de Handball que se disputa en Comodoro Rivadavia. La jornada de cuartos de final también dejó las clasificaciones de FeMeBal, Córdoba y Atlántica, para definir los cruces que este viernes buscarán a los finalistas del certamen.

El Argentino de Selecciones entra en su etapa decisiva con Chubut en semifinales

La etapa decisiva del Torneo Argentino de Selecciones Adultas comenzó este jueves con una intensa jornada de cuartos de final que confirmó a los ocho semifinalistas de las categorías femenina y masculina. Entre ellos, Chubut volvió a ser protagonista al lograr la clasificación en ambas ramas, manteniendo intacta la ilusión de entrar en la final.

En la competencia femenina, el seleccionado de Chubut mostró un gran nivel colectivo para superar a Neuquén por 29-19 y meterse entre las cuatro mejores selecciones del país. En semifinales tendrá un desafío de máxima exigencia frente a Atlántica, que consiguió su boleto tras derrotar a Río Negro por 26-19.

La otra semifinal femenina enfrentará a dos candidatos al título. FeMeBal, vigente campeón del certamen, ratificó su poderío con una contundente victoria por 47-12 sobre Neuquén, mientras que Córdoba no dejó dudas y goleó a AcoBal por 45-10 para seguir en carrera.

En la rama masculina, Chubut venció a FeChuBa “B” por 33-24, resultado que le permitió avanzar a semifinales, donde buscará un lugar en la final frente a Atlántica, equipo que eliminó a AsBalNor tras imponerse por un ajustado 26-23.

La otra llave masculina tendrá frente a frente a dos de las selecciones más fuertes del campeonato. FeMeBal avanzó luego de superar a AcoBal por 39-20, mientras que Córdoba selló su clasificación al derrotar a Neuquén por 27-19.

Con estos resultados, el campeonato ingresa en su recta final con cuatro atractivos cruces que definirán a los finalistas del certamen nacional que se desarrolla en Comodoro Rivadavia.

El Torneo Argentino de Selecciones Adultas vivirá este viernes una jornada determinante, en la que se conocerán los equipos que disputarán las finales del certamen nacional en Comodoro Rivadavia. Chubut tendrá doble representación y buscará aprovechar la localía para seguir haciendo historia.

Programa semifinales (viernes)

GIMNASIO MUNICIPAL 4

- 11:00 Primera semifinal femenina: Córdoba vs Atlántica.

- 12:45 Primera semifinal masculina: Chubut vs Atlántica.

- 14:30 Segunda semifinal femenina: FeMeBal vs Chubut.

- 16:15 Segunda semifinal masculina: FeMeBal vs Córdoba.

GIMNASIO MUNICIPAL 2

- 11:00 Femenino (5º al 8º puesto): AcoBal vs Río Negro.

- 12:45 Masculino (5º al 8º puesto): FeChuBa “B” vs AsBalNor.

- 14:30 Femenino (5º al 8º puesto): Tierra del Fuego vs Neuquén.

- 16:15 Masculino (5º al 8º puesto): AcoBal vs Neuquén.