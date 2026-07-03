Los 11 titulares que pondría Scaloni ante Cabo Verde

Hay diez nombres definidos, con una incógnita en el lateral izquierdo entre Medina y Tagliafico.

Argentina ya tiene casi todo definido para el partido de esta tarde, a las 19, ante Cabo Verde.

Según periodistas informados, en el arco irá Emiliano “Dibu” Martínez. La línea defensiva la completan Nahuel Molina por derecha, Cristian “Cuti” Romero —que regresa después de haber descansado ante Jordania por una molestia en la rodilla derecha— y Lisandro Martínez como centrales. El interrogante pasa por el lateral izquierdo.

“La única duda hasta el momento es o Facundo Medina, que fue titular en los primeros dos partidos, o Nicolás Tagliafico, que es el histórico titular de este ciclo y que volvió a ser titular contra los jordanos después de una microlesión que tuvo”, trascendió.

El mediocampo y el ataque no tienen variantes: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada en la mitad de la cancha; Lionel Messi y Lautaro Martínez arriba.

De todos modos, la confirmación oficial del once titular llegará cuando la delegación argentina arribe al Hard Rock Stadium.

“Por una cuestión oficial de FIFA, tienen que estar aproximadamente entre una hora cuarenta y una hora veinte antes del comienzo del partido. Yo estimo que Argentina va a empezar a llegar a eso de las cinco y media, hora argentina. A partir de ahí ya seguramente van a ver las imágenes aéreas del micro llegando al estadio. Y por supuesto, después de eso, poquito tiempo después, ya tendremos la confirmación oficial de los once titulares”, se indicó.