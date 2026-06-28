Comodoro Rivadavia comienza a vivir el mejor handball del país

Comodoro Rivadavia volverá a convertirse en el epicentro del handball nacional con la disputa del Torneo Argentino de Selecciones Adultas, que comenzará este lunes y se extenderá hasta el sábado 4. El certamen es organizado por la Federación Chubutense de Balonmano (FeChuBa), cuenta con el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes y la fiscalización de la Confederación Argentina de Handball.
Durante seis jornadas, las mejores selecciones del país competirán en simultáneo en los gimnasios Municipales N°2 y N°4, con partidos desde las 14:10 y cuatro encuentros por cancha en cada jornada. El último compromiso del día está previsto para las 19, mientras que el viernes el cronograma se adelantará debido al partido de los 16vos. de final de la Selección Argentina de fútbol en el Mundial. Ese día la actividad comenzará a las 11:15 y finalizará a las 16:15.
En la rama femenina, la Zona A estará integrada por FeMeBal, FeChuBa, Atlántica y Acobal, mientras que la Zona B contará con Córdoba, Neuquén, Tierra del Fuego y Río Negro.
En tanto, en la competencia masculina, la Zona A tendrá a Femebal, Atlántica, Neuquén y Fechuba B, mientras que la otra zona estará conformada por FeChuBa, Córdoba, Asbal Nor y Acobal.
Las etapas clasificatorias y los cuartos de final se disputarán hasta el jueves, mientras que el sábado será el turno de las definiciones. La final femenina se jugará desde las 12:15 y la masculina a las 14, ambas en el Gimnasio municipal N°4, donde posteriormente se realizará la ceremonia de premiación.
Programa
LUNES 29
Cancha N° 1 (GM N° 4 – Arrayanes 154)
Partido 1 (14:15) — Fem Zona “A”: Fe.Me.Bal vs Atlántica
Partido 2 (16:00) — Masc Zona “A”: Fe.Chu.Ba “B” vs Atlántica
Partido 3 (17:45) — Fem Zona “A”: A.CO.Bal vs Fe.Chu.Ba
Partido 4 (19:30) — Masc Zona “B”: Fe.Chu.Ba vs As.Bal.Nor
Cancha N° 2 (GM N° 2 – Constituyentes)
Partido 5 (14:15) — Fem Zona “B”: Río Negro vs Neuquén
Partido 6 (16:00) — Masc Zona “A”: Fe.Me.Bal vs Neuquén
Partido 7 (17:45) — Fem Zona “B”: Córdoba vs Tierra del Fuego
Partido 8 (19:30) — Masc Zona “B”: A.CO.Bal vs Córdoba
MARTES 30
Cancha N° 1 (GM N° 4 – Arrayanes 154)
Partido 9 (14:15) — Fem Zona “B”: Neuquén vs Córdoba
Partido 10 (16:00) — Masc Fem “A”: Fe.Chu.Ba “B” vs Neuquén
Partido 11 (17:45) — Fem Zona “A”: Fe.Chu.Ba vs Fe.Me.Bal
Partido 12 (19:30) — Masc Fem “B”: Córdoba vs Fe.Chu.Ba
Cancha N° 2 (GM N° 2 – Constituyentes)
Partido 13 (14:15) — Fem Zona “B”: Río Negro vs Tierra del Fuego
Partido 14 (16:00) — Masc Zona “A”: Atlántica vs Fe.Me.Bal
Partido 15 (17:45) — Fem Zona “A”: A.CO.Bal vs Atlántica
Partido 16 (19:30) — Masc Zona “B”: A.CO.Bal vs As.Bal.Nor
MIERCOLES 1
Cancha N° 1 (GM N° 4 – Arrayanes 154)
Partido 17 (14:15) — Fem Zona “B”: Tierra del Fuego vs Neuquén
Partido 18 (16:00) — Masc Zona “A”: Fe.Me.Bal vs Fe.Chu.Ba “B”
Partido 19 (17:45) — Fem Zona “A”: Atlántica vs Fe.Chu.Ba
Partido 20 (19:30) — Masc Zona “B”: Fe.Chu.Ba vs A.CO.Bal
Cancha N° 2 (GM N° 2 – Constituyentes)
Partido 21 (14:15) — Fem Zona “B”: Córdoba vs Río Negro
Partido 22 (16:00) — Masc Zona “B”: As.Bal.Nor vs Córdoba
Partido 23 (17:45) — Fem Zona “A”: Fe.Me.Bal vs A.CO.Bal
Partido 24 (19:30) — Masc Zona “A”: Neuquén vs Atlántica
JUEVES 2
Cancha N° 1 (G M Nº 4 Arrayanes 154)
Partido 25 (14:15) — Fem 1° al 8°: 1° Zona “B” vs 4° Zona “A”
Partido 26 (16:00) — Masc 1° al 8°: 1° Zona “B” vs 4° Zona “A”
Partido 27 (17:45) — Fem 1° al 8°: 1° Zona “A” vs 4° Zona “B”
Partido 28 (19:30) — Masc 1° al 8°: 1° Zona “A” vs 4° Zona “B”
Cancha N° 2 (GM N° 2 – Constituyentes)
Partido 29 (14:15) — Fem 1° al 8°: 2° Zona “A” vs 3° Zona “B”
Partido 30 (16:00) — Masc 1° al 8°: 2° Zona “A” vs 3° Zona “B”
Partido 31 (17:45) — Fem 1° al 8°: 2° Zona “B” vs 3° Zona “A”
Partido 32 (19:30) — Masc 1° al 8°: 2° Zona “B” vs 3° Zona “A”
VIERNES 3
Cancha N° 1 (GM N° 4 – Arrayanes 154)
Partido 33 (14:15) — Fem 1° al 4°: Ganador Part. N° 25 vs Ganador Part. N° 29
Partido 34 (16:00) — Masc 1° al 4°: Ganador Part. N° 26 vs Ganador Part. N° 30
Partido 35 (17:45) — Fem 1° al 4°: Ganador Part. N° 27 vs Ganador Part. N° 31
Partido 36 (19:30) — Masc 1° al 4°: Ganador Part. N° 28 vs Ganador Part. N° 32
Cancha N° 2 (Gim Municipal N° 2 Av. Constituyentes)
Partido 37 (14:15) — Fem 5° al 8°: Perdedor Part. N° 25 vs Perdedor Part. N° 29
Partido 38 (16:00) — Masc 5° al 8°: Perdedor Part. N° 26 vs Perdedor Part. N° 30
Partido 39 (17:45) — Fem 5° al 8°: Perdedor Part. N° 27 vs Perdedor Part. N° 31
Partido 40 (19:30) — Masc 5° al 8°: Perdedor Part. N° 28 vs Perdedor Part. N° 32
SABADO 4
Cancha N° 1 (GM N° 4 – Arrayanes 154)
Partido 41 (08:45) — Fem Final 3° P: Perdedor Part. N° 35 vs Perdedor Part. N° 33
Partido 42 (10:30) — Masc Final 3° P: Perdedor Part. N° 36 vs Perdedor Part. N° 34
Partido 43 (12:15) — Fem Final 1° P: Ganador Part. N° 35 vs Ganador Part. N° 33
Partido 44 (14:00) — Masc Final 1° P: Ganador Part. N° 36 vs Ganador Part. N° 34
Cancha N° 2 (GM N° 2 – Constituyentes)
Partido 45 (09:00) — Fem Final 7° P: Perdedor Part. N° 39 vs Perdedor Part. N° 37
Partido 46 (10:45) — Masc Final 7° P: Perdedor Part. N° 40 vs Perdedor Part. N° 38
Partido 47 (12:30) — Fem Final 5° P: Ganador Part. N° 39 vs Ganador Part. N° 37
Partido 48 (14:15) — Masc Final 5° P: Ganador Part. N° 40 vs Ganador Part. N° 38
Evento de clausura:
15:45 — Entrega de Premios