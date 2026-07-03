Chubut irá por el tercer puesto en ambas ramas, mientras que FeMeBal buscará revalidar el título en mujeres y varones. Córdoba y Atlántica también serán protagonistas de las finales de un certamen que tuvo una semana de gran nivel en la ciudad.

FeMeBal buscará retener el título y Chubut irá por el tercer puesto

El Torneo Argentino de Selecciones Adultas de Handball llegará este sábado a su jornada decisiva en Comodoro Rivadavia, con las finales que coronarán a los campeones nacionales de la temporada.

Las semifinales dejaron definidos los cruces por el título y también marcaron el destacado desempeño de la selección de Chubut, que peleó hasta las instancias decisivas y tendrá la oportunidad de despedirse del certamen con un lugar en el podio en ambas ramas.

En la rama femenina, Córdoba fue la primera en asegurar su lugar en la final tras vencer con autoridad a Atlántica por 29-20. Más tarde, el vigente campeón, FeMeBal, ratificó su favoritismo al superar ampliamente a Chubut por 39-12 y avanzar una vez más a la definición del campeonato.

En varones, Atlántica protagonizó una de las semifinales más atractivas del torneo y derrotó a Chubut por 21-18, los dirigidos por Federico Sica, buscará cerrar con el tercer puesto.

La otra semifinal masculina tuvo nuevamente como protagonista al último campeón. FeMeBal mostró su jerarquía y venció a Córdoba por 35-23, clasificándose a una nueva final y manteniendo intactas sus aspiraciones de defender la corona nacional.

De esta manera, las finales enfrentarán a Córdoba y FeMeBal en mujeres, desde las 12:15 horas. Mientras que en varones el título se definirá entre FeMeBal y Atlántica a partir de las 14 horas.

Chubut, por su parte, afrontará los partidos por el tercer puesto en ambas categorías con el objetivo de subir al podio desde las 8:45 horas, en el gimnasio Municipal N°4.

Programa sábado

GIMNASIO MUNICIPAL 4

- 08:45 | Final femenina por el 3.º puesto: Chubut vs. Atlántica

- 10:30 | Final masculina por el 3.º puesto: Córdoba vs. Chubut

- 12:15 | Final femenina: FEMEBAL vs. Córdoba

- 14:00 | Final masculina: FEMEBAL vs. Atlántica

- 15:45 | Entrega de premios

GIMNASIO MUNICIPAL 2

- 09:00 | Final femenina por el 7.º puesto: Tierra del Fuego vs. ACOBAL

- 10:45 | Final masculina por el 7.º puesto: ACOBAL vs. FECHUBA “B”

- 12:30 | Final femenina por el 5.º puesto: Neuquén vs. Río Negro

- 14:15 | Final masculina por el 5.º puesto: Neuquén vs. AsBalNor

GIMNASIO MUNICIPAL 4

- 11:00 | Primera semifinal femenina: Córdoba 29:20 Atlántica.

- 12:45 | Primera semifinal masculina: Chubut 20:26 Atlántica.

- 14:30 | Segunda semifinal femenina: Femebal 39:12 Chubut.

- 16:15 | Segunda semifinal masculina: Femebal 35:23 Córdoba.

GIMNASIO MUNICIPAL 2

- 11:00 | Femenino (5º al 8º puesto): AcoBal 18:29 Río Negro.

- 12:45 | Masculino (5º al 8º puesto): FECHUBA “B” 27:38 AsBalNor.

- 14:30 | Femenino (5º al 8º puesto): Tierra del Fuego 24:36 Neuquén.

- 16:15 | Masculino (5º al 8º puesto): AcoBal 28:36 Neuquén.