Bomberos Voluntarios de Comodoro cumplieron 87 años

El intendente Macharashvili participó del acto oficial, donde se rindió homenaje al legado de los pioneros y se resaltó el crecimiento edilicio de la institución.

El intendente Othar Macharashvili participó este sábado del acto oficial por el 87° Aniversario de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia. La ceremonia, que reunió a concejales, miembros del gabinete, integrantes del cuerpo activo, fuerzas armadas, empresas como Pan American Energy, la Cruz Roja y vecinos de la comunidad, tuvo como fin principal repasar la rica historia de la institución y poner en valor el crecimiento edilicio y operativo del cuartel central.

Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en la importancia del legado de los pioneros y destacaron el rol fundamental que cumple la institución no solo a nivel local, sino también en el plano provincial mediante la asistencia en emergencias regionales.

El jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, José Ayamilla, expresó su profundo orgullo por el presente de la institución y agradeció el respaldo constante de la comunidad y del Ejecutivo local, al afirmar que "en momentos como este, lo único que nos sale es agradecer y recordar siempre de dónde venimos. Mucha gente hizo un sacrificio enorme en el pasado con muy pocos recursos. Hoy somos una gran familia que progresa y crece, pero nada de esto sería posible sin nuestros bomberos".

Asimismo, ponderó el compromiso de la dirigencia para con el personal: "Es un placer representarlos y trabajar día a día para que estén cada vez mejor, con indumentaria adecuada para su cuidado en cada intervención. Los insto a seguir por el camino de la capacitación, el respeto, la empatía y la humildad que nos enseñaron nuestros predecesores".

PERFIL SOLIDARIO

Por su parte, el presidente de la Federación Chubutense de Bomberos, Rubén Oliva, felicitó a la institución comodorense por sus 87 años de vida y subrayó su perfil solidario y colaborativo con otras localidades de Chubut.

"Es un cuartel que ha hecho historia, la está haciendo y la va a seguir haciendo, no sólo por las unidades que incorpora, sino por su colaboración con otros cuarteles de la provincia, como cuando se los necesitó en el Dique Florentino Ameghino, Carrenleufú o Cushamen", destacó.

El referente provincial agradeció especialmente la reciente intervención del personal local en los incendios forestales de la cordillera, al expresar el agradecimiento “a cada uno de los efectivos que se hicieron presentes en la cordillera cuando se los necesitó. Sé que fueron muchísimos los que tenían ganas de estar y colaborar".

Por último, Oliva hizo una mención especial a la empresa Pan American Energy por sus recientes donaciones de vehículos y equipamiento, tanto para la Federación como para la Dirección de Capacitación, al resumir que "entender lo que significa capacitar al personal constantemente es clave para la seguridad de todos".