Basquetbolista de la CAI juega el Argentino con Chubut

Se trata de Jeremías Anríquez, quien disputa el certamen U13 con la selección provincial hasta este domingo.

Jeremías Anríquez, basquetbolista de la Comisión de Actividades Infantiles, forma parte de la selección U13 masculina de Chubut que disputa el Campeonato Argentino de Federaciones entre este sábado y el domingo en Plottier, Neuquén.

Jeremías forma parte de CAI Básquet desde los 3 años. Desde entonces, ha recorrido cada etapa del proceso formativo del club, creciendo año tras año con compromiso, esfuerzo y pasión por este deporte.

Su convocatoria es el reflejo del trabajo, la constancia y la dedicación que demuestra día a día, y representa un enorme orgullo para sus compañeros, profesores, su familia y toda la institución.

Esta nueva convocatoria ratifica el gran presente de CAI Básquet, que continúa aportando jugadores y jugadoras a las selecciones provinciales. Semanas atrás, Francesca Vignolo y Constantino Montoya representaron a Chubut en el Campeonato Argentino U11, y ahora será el turno de Jeremías de vestir los colores de la provincia en la categoría U13.