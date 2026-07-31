El Calafate recibe a nadadores de aguas frías de 16 países

Más de 280 nadadores de 16 países competirán desde el martes en el Lago Argentino, frente al glaciar Perito Moreno.

Una nueva fecha mundialista de la Winter Swimming World Cup 2026 tendrá como principal novedad una piscina flotante semiolímpica y la agenda de actividades comenzará con la recepción de las delegaciones en un restaurante local, mientras que el lunes se realizarán las acreditaciones desde las 11 en el Hotel Posada Los Álamos. Durante la tarde tendrá lugar la conferencia de prensa oficial y, por la noche, la cena de bienvenida para todos los participantes. Las competencias se pondrán en marcha el martes 4 de agosto en el Parque Nacional Los Glaciares.

Desde las 9.30 se realizará el acto inaugural con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y locales, mientras que el Himno Nacional Argentino será interpretado por una cantante lírica del Teatro Colón. A partir de las 10 comenzarán las pruebas deportivas, que continuarán hasta el sábado 8.

"Desde hace casi dos meses venimos montando todo este evento que tiene muchísimas expectativas por lo que va a generar de aquí a futuro", dijo Matías Ola durante una entrevista en el programa "Marathon Deportiva" que se emite por FM Dimensión.

El organizador destacó que la gran apuesta de esta edición será la nueva estructura flotante ubicada en la Bahía de los Témpanos, precisando que “se trata de una plataforma compuesta por módulos flotantes que fueron ensamblados con la forma de una pileta semi-olímpica oficial, flotando frente al glaciar Perito Moreno".

La Copa del Mundo de Natación de Invierno en El Calafate forma parte del circuito internacional desde hace cuatro años y es una de las ocho competencias oficiales del calendario mundial. En esta edición participarán deportistas de Suiza, República Checa, España, Alemania, Rusia, México, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina, entre otros países.

Las pruebas incluirán distancias de 25, 50, 100, 200 y 450 metros, además de los tradicionales 300 metros en aguas abiertas, una nueva modalidad que comenzará desde embarcaciones ubicadas en el Lago Argentino.

Fuente: Ahora Calafate