Córdoba: un nene de tres años murió tras ser atacado por un perro pitbull

El menor sufrió graves lesiones en el cuello y el rostro y la Justicia investiga las responsabilidades del hecho. El animal pertenece a un vecino.

Una nueva tragedia sacude a la provincia de Córdoba. Un niño de apenas tres años murió este domingo luego de ser brutalmente atacado por un perro de raza pitbull en las calles de la ciudad capital, incidente que investiga la Justicia.

El gravísimo incidente tuvo lugar en el barrio Villa La Lonja, ubicado en la zona sur de la ciudad. De acuerdo con los datos recabados por la Policía provincial y lo informado por medios locales como La Voz, el hecho se produjo en la intersección de las calles José Baca y La Santa María, donde el menor se encontraba junto a su padre.

Por motivos que todavía son materia de investigación, el animal se abalanzó imprevistamente sobre la criatura y le provocó heridas de extrema gravedad.

Traslado de urgencia y una investigación en curso

A raíz del ataque, la víctima fue derivada de inmediato y de urgencia hacia la Clínica Vélez Sarsfield. Los médicos que lo recibieron constataron que presentaba lesiones de suma gravedad localizadas principalmente en la cara y el cuello.

Pese al esfuerzo del personal de salud por reanimarlo y brindarle asistencia inmediata tras el ingreso al centro médico, el cuadro era irreversible y el nene falleció a los pocos minutos.

Tras el trágico desenlace, la causa quedó bajo la órbita de la Justicia y de las dependencias policiales correspondientes para esclarecer la mecánica exacta del ataque.

En el marco de las averiguaciones preliminares, trascendió que el can pertenecería a vecinos de la zona, un dato clave que ahora los investigadores analizan para determinar las responsabilidades penales y civiles del caso.

Se trata del segundo caso de ataque de un perro considerado potencialmente peligroso dejando una víctima fatal en menos de tres meses en esa provincia.

En mayo, una nena de cuatro años murió tras ser atacada por un perro de raza mestiza en la ciudad de Cosquín. El animal la había atacado en un predio ubicado cerca de la vivienda de la víctima y le provocó graves heridas, principalmente en la zona del cuello.