Identifican al "policía sin uniforme" que disparó a manifestantes

Según información que se confirmó en las últimas horas, el hombre que el jueves pasado disparaba a mansalva en la esquina de Solís e Irigoyen, sin identificación y a una altura prohibida por los propios protocolos de la fuerza, sería el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna.

El hombre es parte de la máxima plana de la Policía Federal Argentina. En el Orden del Día (ODI) N° 9 de enero de 2025 fue designado como responsable de la Dirección General de Organizaciones Criminales. ¿Cuáles serían las "organizaciones criminales" a las que estaba investigando en ese momento?

En ese momento estaba a cargo del Ministerio de Seguridad Patricia Bullrich, quien dejó el cargo pero el jueves 6 de agosto “comandaba” las fuerzas parlamentarias de La Libertad Avanza a pocos metros de donde habría actuado Gauna. Pero se trata de un hombre conocido por la ministra.

Desde que se ganó el cargo de comisario, según el Boletín Oficial en marzo de 2009, ocupó cargos de importancia en PFA. Antes del último ascenso clave, era jefe del departamento Investigaciones Nacionales, un cargo clave en la investigación de los grandes delitos de la actualidad. Por eso recibió una capacitación por parte de la ANMAT en delitos contra la seguridad pública.

En estas fotos se lo puede ver en esa disertación, en las pesquisas por el "Caso Loan" en Corrientes y en el juicio por el caso de Lucas González. En el caso del 6 de agosto, las fotos fueron sacadas por Kaloian Santos y Martín Vega. Las imágenes confirmarían que se trata de la misma persona.

Las fotos de la represión del jueves 6 de agosto, mientras miles de personas se manifestaban contra un proyecto del gobierno que ataca derechos fundamentales, recorrieron el mundo. Se pudo ver a jóvenes heridos con balas en el rostro, una periodista quedó internada con fractura en el cráneo y hubo más de 1.500 heridos. La policía actuó de manera brutal y desafiando sus propios protocolos de actuación. La imagen del comisario, con la escopeta apuntando al cuerpo de manifestantes, deja claro que no eran “algunos locos” sino toda la institución, encabezada por sus principales jefes.

Toda una muestra de la ferocidad con la que está dispuesta a manejarse el gobierno para imponer leyes a favor de los poderosos. Es por eso que debe dar explicaciones sobre el accionar del comisario que se puede ver en la foto y los responsables del operativo.