Una conductora perdió el control de su auto y terminó sobre un muro en Km 5

Una joven de 27 años protagonizó un accidente de tránsito durante la noche del jueves en Kilómetro 5, cuando perdió el control del vehículo que conducía y terminó con el automóvil montado sobre un muro de contención.

El hecho se registró alrededor de las 21:15 sobre la avenida José Ingenieros al 860 y fue detectado por operadores del Centro de Monitoreo, quienes dieron aviso de inmediato al personal de la Comisaría de Distrito General Mosconi.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un Ford Focus había despistado y quedado parcialmente sobre un muro de contención. De acuerdo con la información policial, el incidente se habría producido, de manera preliminar, como consecuencia de las inclemencias climáticas que afectaban a la ciudad al momento del hecho.

Pese a la espectacularidad de la escena, la conductora resultó ilesa y no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

Los uniformados verificaron además la documentación del vehículo y de la conductora, constatando que se encontraba en regla, por lo que no se labraron infracciones.

Finalmente, el automóvil fue retirado del muro y estacionado en un lugar seguro, sin que el procedimiento generara interrupciones en la circulación vehicular o peatonal. En el operativo intervino personal de la Comisaría de Distrito General Mosconi, bajo la supervisión del oficial ayudante Iván Quintraman.