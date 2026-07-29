Una joven de 18 años perdió el control de su Chevrolet Cruze mientras circulaba por la avenida Nahuel Huapi. El vehículo impactó contra un árbol y la conductora salió ilesa.

El hielo le jugó una mala pasada y terminó contra un árbol en Km 8

Una joven de 18 años protagonizó un siniestro vial este miércoles por la mañana en Kilómetro 8, cuando el automóvil que conducía despistó y terminó chocando contra un árbol sobre la avenida Nahuel Huapi al 1414.

El hecho se registró alrededor de las 8:30, mientras efectivos de la Comisaría de Km 8 realizaban un patrullaje preventivo por la zona. Al advertir el Chevrolet Cruze, dominio AD-887-UQ, detenido tras el impacto, se acercaron para asistir a la conductora, identificada como María Obregu Okseniuk.

Según manifestó la joven a los policías, regresaba a su domicilio cuando perdió el control del vehículo a raíz del estado de la calzada, afectada por las condiciones climáticas que se registran en la ciudad. La trayectoria del auto finalizó al colisionar contra un árbol ubicado junto a la avenida.

Tras las actuaciones correspondientes, se constató que la conductora no presentaba lesiones y, por ese motivo, no fue necesaria la intervención de personal médico. Además, la documentación del vehículo se encontraba en regla, por lo que el procedimiento concluyó en el lugar.