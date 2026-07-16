La divertida broma del Chiqui Tapia que hizo reír a Messi

La escena, protagonizada junto a Luciano Nakis, se convirtió en otro de los momentos distendidos de una noche inolvidable para la Selección Argentina.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó imágenes cargadas de emoción, abrazos interminables y festejos inolvidables. Sin embargo, entre tanta euforia también hubo espacio para el humor. Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), protagonizó una escena que hizo reír a Lionel Messi y recordó un episodio que ya había dado que hablar durante la Copa América de 2024.

Mientras el capitán argentino atendía a los medios de comunicación luego del triunfo por 2-1 sobre Inglaterra, la transmisión captó un momento inesperado detrás de cámara. Tapia apareció acompañado por Luciano Nakis, prosecretario de la AFA, quien simulaba secarle la nuca con una toalla, recreando una situación que ambos habían protagonizado dos años atrás y que en aquel momento se había vuelto viral en las redes sociales.

Al advertir la presencia de la "Pulga", el dirigente no dejó pasar la oportunidad de involucrarlo en la broma. "Mirá, Leo, me está secando la nuca", exclamó Tapia con una sonrisa, mientras Nakis continuaba con la representación del ya famoso "secanucas". La reacción del capitán argentino fue inmediata: soltó una carcajada cómplice y continuó la entrevista con una sonrisa que reflejó el clima distendido que se vivía después de la clasificación.

Chiqui Tapia y Luciano Nakis recrearon la secada de nuca e hicieron reír a Messi

La escena rápidamente comenzó a replicarse en redes sociales y recordó aquel episodio ocurrido durante el partido entre Argentina y Canadá en la Copa América 2024. En aquella oportunidad, un video mostró a Nakis secándole la cabeza al presidente de la AFA en pleno encuentro, una imagen que despertó todo tipo de comentarios y memes entre los hinchas.

Tiempo después de aquella viralización, Tapia había explicado el contexto de esa situación y reveló que atravesaba un complicado cuadro de salud durante ese partido. "Estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha", había señalado el dirigente para explicar el origen de aquella curiosa imagen.

Dos años más tarde, ya convertido en un chiste interno dentro del entorno de la Selección, Tapia decidió recrear el momento en medio de uno de los festejos más importantes del ciclo de Lionel Scaloni. Con el equipo nuevamente instalado en una final del Mundial, el dirigente aprovechó la ocasión para cumplir con una promesa que había realizado tiempo atrás.

Minutos después del episodio, compartió el video en su cuenta de Instagram acompañado por una frase que resumió el espíritu de la escena: "El que promete, cumple".

La divertida secuencia contrastó con la enorme tensión que había dominado el partido durante los 90 minutos. La clasificación desató una celebración multitudinaria tanto dentro del campo como en los vestuarios, donde jugadores, cuerpo técnico y dirigentes compartieron la alegría por otro objetivo cumplido. Ahora, con la sonrisa todavía dibujada en el rostro y la ilusión intacta, la Albiceleste ya se prepara para afrontar un nuevo desafío.