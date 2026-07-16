El entretiempo de la final podría durar hasta 45 minutos

La FIFA confirmó a los artistas que animarán la fiesta pero aún no aclaró cuánto durará el show.

La FIFA anunció a los artistas que protagonizarán el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 que se disputará el domingo, en New Jersey, entre Argentina y España desde las 16.

En ese sentido, volvió al debate la polémica por la duración que tendrá el entretiempo del partido más importante de la competición de selecciones.

Artistas como Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber liderarán un esperadísimo espectáculo que también oficiará como cierre para la gran competencia que también se disputó en México y Canadá.

El próximo domingo 19 de julio el Estadio MetLife de Nueva Jersey recibirá a los finalistas de la Copa Mundial 2026, y la máxima cita del fútbol estará atravesada por una fuerte tradición del deporte estadounidense, el “espectáculo de medio tiempo”. El show que año tras año domina la escena de la NFL del fútbol americano, poniendo el espectáculo de medio tiempo a la misma altura que el Super Bowl, la final de la liga de ese deporte, desembarca en el fútbol con polémica asegurada.

Es que la FIFA sigue sin dar claridad sobre cuánto durará el show del entretiempo, teniendo en cuenta que habrá varios artistas de primer nivel que deberán compartir escenario y espacio en un periodo que dura, por reglamento en el fútbol, 15 minutos. El Super Bowl suele destinar un piso de 20 minutos para su espectáculo de medio tiempo, sin embargo, fuentes como Globo hablan de, al menos, 25 minutos de entretiempo en la final del Mundial 2026. Algunos reportes van más allá y hablan de un periodo que podría extenderse entre 30 y 45 minutos, una locura si se lo mira desde el costado deportivo.

La expectativa por la gran final del Mundial 2026, que se disputará el próximo domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, sumó un condimento sin precedentes en la historia de las Copas del Mundo. La FIFA, en conjunto con la organización Global Citizen, anunció de manera oficial la cartelera de artistas que protagonizarán el primer espectáculo de entretiempo en la historia de las finales mundialistas, al más puro estilo del Super Bowl, el mega evento estadounidense del fútbol americano.

Chris Martin, líder de Coldplay, es encargado artístico del show que tendrá en el escenario a Justin Bieber, Madonna, Shakira y la exitosa banda de K-pop BTS. Pero, además, habrá otros artistas que terminarán de darle forma a un show que promete quedar en la historia.

Se sumará el nigeriano Burna Boy, colaborador con Shakira en el tema oficial del Mundial 2026, "Dai Dai" (actual número 1 del ranking semanal top 50 de Spotify a nivel global), y la Filarmónica de Nueva York, con el prestigioso director venezolano Gustavo Dudamel al frente, acompañados además por Coldplay y el galardonado coro PS 22. El espectáculo también contará con la participación especial de los icónicos personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets.