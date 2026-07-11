Extrema precaución en la Ruta 3 entre Garayalde y Comodoro

Bancos de niebla, calzada húmeda y banquinas inestables en distintos tramos de las rutas nacionales 3 y 26.

Vialidad Nacional informó que las condiciones de circulación en la Ruta Nacional Nº 3, en el tramo comprendido entre Garayalde y Comodoro Rivadavia, requieren máxima precaución debido a la presencia de densos bancos de niebla que reducen considerablemente la visibilidad.

El organismo detalló que la calzada permanece húmeda y se registran lloviznas en distintos sectores, mientras que las banquinas presentan inestabilidad por acumulación de barro y agua, lo que incrementa el riesgo para quienes transitan por la zona.

Asimismo, se indicó que sobre la Ruta Nacional Nº 26, entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, también se presentan condiciones desfavorables para la conducción. En ese sector se detectaron bancos de niebla que disminuyen la visibilidad en varios puntos, además de calzada con humedad por tareas de riego con sal y banquinas inestables con barro.

Frente a este panorama, desde Vialidad Nacional solicitaron a los usuarios reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y respetar las indicaciones viales, teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden modificar el estado de las rutas.