La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que desde la medianoche de este viernes 24 de julio comenzó la normalización paulatina del servicio de agua en las zonas Sur y Central de Comodoro Rivadavia, luego de finalizar las tareas técnicas que se realizaron sobre el sistema.

La SCPL comenzó a restablecer el servicio de agua en Comodoro

Según detalló la Cooperativa, durante la noche del jueves concluyeron los trabajos de presurización de la red, lo que permitió iniciar la restitución progresiva del suministro en los barrios que permanecían afectados por el corte.

Desde la SCPL aclararon que la recuperación del servicio será gradual, por lo que el agua podría demorar en llegar con la presión habitual a algunos sectores de la ciudad.

En ese contexto, solicitaron a la comunidad hacer un uso racional del agua mientras se completa la normalización del sistema, con el objetivo de favorecer una recuperación más rápida y equilibrada en toda la red de distribución.

La Cooperativa continuará monitoreando el funcionamiento del servicio hasta que el abastecimiento quede completamente restablecido en las zonas afectadas.