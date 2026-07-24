Othar encabezó los festejos por un nuevo aniversario de la Asociación Vecinal de barrio Juan XXIII

En un emotivo encuentro que reunió a vecinos, instituciones y autoridades municipales, la entidad celebró el 55° aniversario de su fundación oficial. La jornada puso en valor la historia, el compromiso y el trabajo comunitario que, desde hace décadas, fortalecen la identidad y el crecimiento del sector.

El festejo se desarrolló este jueves, en la sede vecinal, y contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el titular de la cartera de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; la responsable de la Secretaría de Cultura, Liliana Peralta; el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; el presidente de la Asociación Vecinal de barrio Juan XXIII, Víctor Bonzano; integrantes del gabinete municipal; vecinalistas; representantes de distintas instituciones; y una importante participación de vecinos que compartieron este nuevo aniversario.

Durante la celebración, se firmó un acta mediante la cual el Municipio se comprometió a gestionar la puesta en marcha de las estaciones de bombeo ubicadas en la plaza 1° de Mayo, Avenida Congreso y calle Juana Azurduy, que conforman parte del sistema de drenaje de aguas subterráneas en el barrio Juan XXIII.

En ese contexto, Macharashvili destacó “el trabajo sostenido de la comisión directiva y de los vecinos”, al tiempo que valoró la resiliencia y la paciencia para afrontar las distintas dificultades que atravesó el sector. En ese sentido, remarcó “la importancia de fortalecer el sentido de pertenencia y el compromiso colectivo para continuar mejorando la calidad de vida en el barrio”.

Asimismo, se refirió a las obras que el Municipio impulsa para dar respuestas a demandas históricas. Entre ellas, destacó la ejecución de la descarga al mar del canal de la Avenida Roca hacia el mar, una intervención que, tras la paralización de la obra por parte del Estado Nacional, “las áreas técnicas, tanto del Municipio como de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, trabajaron en esa acción dinámica para darle prioridad y el gobierno provincial aceptó acompañarnos con el 50%. Hoy, se está iniciando”.

Del mismo modo, el jefe comunal anticipó que el Municipio afrontará con fondos propios “una inversión superior a los 800 millones de pesos para reparar la parte alta del canal de la Avenida Roca, una obra fundamental para el correcto funcionamiento del sistema. Son fondos que no teníamos previstos, pero debemos intervenir ese sector, dado su deterioro”.

Del mismo modo, puso en valor la firma del acta compromiso para la puesta en marcha de las tres estaciones de bombeo del barrio, “una inversión cercana a los 100 millones de pesos que permitirá mejorar el drenaje de aguas subterráneas y evitar los daños que la humedad y el salitre generan en las viviendas de numerosas familias. Hoy es un día importante porque podemos refrendar este compromiso y cumplirlo, como venimos haciendo con cada una de las acciones que asumimos", afirmó.

Finalmente, Macharashvili reconoció que el contexto económico y social presenta importantes desafíos para la ciudad, por lo que llamó “a seguir trabajando de manera conjunta, responsable y sin generar falsas expectativas. No soy de prometer cosas que después no podamos sostener. Vamos a seguir gestionando y consiguiendo soluciones posibles para quienes más lo necesitan, fortaleciendo el trabajo de las asociaciones vecinales y de cada vecino que dedica su tiempo para mejorar su barrio. Juntos vamos a lograr muchas más cosas", concluyó.

Desde la Vecinal valoraron el compromiso de las autoridades municipales

En tanto, Víctor Bonzano, agradeció el acompañamiento permanente de la Municipalidad y el compromiso de quienes colaboran diariamente con la institución. “Valoramos el trabajo que se está efectuando junto a la gestión municipal, que nos supo escuchar. Un ejemplo de ello es la obra de la calle Juana Azurduy, en la que se estaba afectando una boca de tormenta, y hoy ya está finalizada, evitando inconvenientes a comerciantes y vecinos”, sostuvo.

Del mismo modo, indicó que “con compromiso y responsabilidad, cada uno poniendo de su lado, logramos que pequeñas cosas mejoren mucho. Los trabajos en Avenida Chile y Kennedy avanzan de forma constante y se están ejecutando con fondos municipales; esto es importante porque favorece al funcionamiento de los sumideros”.

Finalmente, el presidente de la Vecinal puso en valor la obra de descarga al mar del canal de la Avenida Roca, “que aliviará no solo al Juan XXIII, sino a todos los barrios circundantes. Esto lo empujamos los vecinalistas para, por lo menos, ponerlo en escena y finalmente se inició”.