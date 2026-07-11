El dilema de Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, en la previa de Argentina-Suiza

Nació en Suecia pero vivió en Suiza: la modelo atraviesa una situación muy especial en la previa del duelo por los cuartos de final.

Para Daniela Christiansson, el partido entre Argentina y Suiza de este sábado a la noche será mucho más que un encuentro por los cuartos de final del Mundial 2026. La pareja de Maxi López reconoció que el choque entre ambas selecciones la atraviesa de manera especial, ya que representa dos lugares fundamentales en su vida y en la historia de su familia.

La modelo sueca, que posee doble nacionalidad, se encuentra actualmente en Suiza junto a sus hijos, Elle y Lando, mientras el exfutbolista permanece en Estados Unidos trabajando en la cobertura de la Copa del Mundo. En ese contexto, decidió abrir una ventana a su intimidad a través de sus historias de Instagram.

Frente al espejo de su casa y mientras se preparaba para comenzar el día, Christiansson expresó el entusiasmo que le genera el esperado cruce en Kansas. "Se viene Argentina-Suiza, ¡no lo puedo creer!", comentó con una mezcla de sorpresa y emoción.

Lejos de esconder sus sentimientos, la empresaria dejó en claro que vive el encuentro con un orgullo compartido. Por un lado, celebró la clasificación del seleccionado europeo y, al mismo tiempo, manifestó su alegría por el presente del conjunto argentino. "Estoy tan orgullosa de que Suiza pasó. Estoy tan contenta y emocionada por el partido entre Suiza y Argentina", afirmó.

A la hora de hablar sobre sus preferencias, evitó inclinarse públicamente por uno de los dos equipos. Consciente de que ambas selecciones representan una parte importante de su vida, optó por mantenerse al margen de cualquier favoritismo. "Qué partido va a ser ese Suiza-Argentina. Bueno, vamos a ver… que gane el mejor", sostuvo.

La modelo también reveló un detalle que llamó la atención de sus seguidores. Pese a la enorme expectativa que le genera el encuentro, confesó que no seguirá el partido en directo por un motivo muy particular relacionado con el lugar donde se encuentra. "Menos mal que no lo voy a mirar porque es a las tres de la mañana acá", explicó desde Europa.

Mientras tanto, Maxi López continúa instalado en Estados Unidos por compromisos laborales vinculados al Mundial, mientras Christiansson aprovecha su estadía en Suiza para resolver asuntos personales y profesionales antes de emprender una nueva etapa familiar.

Según trascendió, el plan de la pareja es instalarse próximamente en la Argentina junto a sus hijos. En medio de ese proceso, el cruce entre Argentina y Suiza adquirió un significado especial para Christiansson, que vivirá un partido atravesado por el corazón, los afectos y dos banderas que forman parte de su propia historia.