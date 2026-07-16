El joven de 21 años fue detenido a bordo del vehículo en el que se movilizaba como pasajero.

Le apuntó con un arma de fuego a otro hombre y se escapó en Uber

A las 21:20hs de este miércoles, un joven de 21 años fue detenido por portar un arma de fuego con la que amenazó a un transeúnte minutos antes.

La víctima denunció el hecho al Centro de Monitoreo, que comenzó la búsqueda del sospechoso. Finalmente dio con él en el cruce de avenida Canadá y calle Gerónimo Maliqueo.

Personal de la Seccional Tercera frenó la marcha de un Renault Sandero que había pasado en rojo un semáforo en Canadá y Estados Unidos, identificando a un hombre de 21 años vestido con prendas que coincidían con la descripción brindada por la víctima minutos antes.

Además, encontraron entre sus prendas un arma de fuego marca Bersa modelo Thunder que había utilizado para amenazar al otro hombre anteriormente. Por todo esto quedó detenido y fue trasladado a la comisaría.