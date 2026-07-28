El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, retomará este martes su desarrollo tras la finalización de la feria judicial.

Se reanuda el juicio con nuevos testimonios de civiles y policías

En esta nueva audiencia declararán cuatro testigos, entre ellos dos efectivos policiales que intervinieron durante las primeras horas del operativo de búsqueda.

La convocatoria fue realizada por el fiscal federal Carlos Schäfer, quien citó a Virgilio Leonardo Medina, Víctor Gustavo Fernández, Hugo Daniel Alegre y Mariano Hernán Duarte para prestar declaración ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Declararán policías que participaron del operativo inicial

Según confirmó María Belén Russo Cornara, una de las abogadas que representa a la familia de Loan, dos de los convocados ya habían brindado testimonio durante la etapa de instrucción de la causa.

En tanto, el oficial Hugo Daniel Alegre integró el primer operativo desplegado en el paraje El Algarrobal, donde el niño participó de un almuerzo familiar y luego desapareció tras dirigirse hacia un naranjal.

Por su parte, el suboficial Mariano Hernán Duarte fue quien recibió el llamado de la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, alertando sobre la desaparición del menor, y posteriormente comunicó la situación a la Comisaría de 9 de Julio.

La expectativa por una posible declaración de Laudelina

En la previa de la audiencia, Russo Cornara volvió a referirse a uno de los puntos que genera mayor expectativa dentro del proceso judicial: una eventual declaración de Laudelina Peña, tía de Loan y una de las imputadas en la causa.

La letrada sostuvo que ese testimonio podría aportar información relevante para esclarecer lo ocurrido, aunque recordó que los acusados no están obligados a declarar durante el juicio.

"Estamos a la espera. Puede declarar o puede decidir no hacerlo, porque tiene ese derecho", señaló.

Siete acusados por la desaparición

En el debate oral se juzga a Carlos Guido Pérez, María Victoria Caillava, Walter Maciel, Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel Ramírez y Laudelina Peña, quienes enfrentan cargos por la presunta sustracción y ocultamiento del menor.

Paralelamente, otras diez personas permanecen imputadas en una investigación conexa por el supuesto encubrimiento del caso y distintas maniobras destinadas, según la acusación, a entorpecer la pesquisa.

Tras el receso judicial, las audiencias volverán a desarrollarse los martes, miércoles y jueves, con la incorporación de nuevos testigos y pruebas en una de las causas judiciales de mayor repercusión del país.