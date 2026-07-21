Las autoridades confirmaron que el niño que había sido entrevistado durante la Expoferia de Mariano Roque Alonso, en Paraguay, no es Loan Danilo Peña, el menor desaparecido en Corrientes desde el 13 de junio de 2024.

Había un 88% de similitud facial, pero confirmaron que no era Loan

La información fue ratificada por el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Formosa, luego de que la difusión de un video despertara sospechas por el notable parecido físico entre el menor y Loan.

Según trascendió, el niño, identificado como Ramiro, fue localizado junto a una pareja durante el evento y entrevistado por las autoridades paraguayas tras detectarse similitudes con el rostro del niño correntino.

Sin embargo, la situación quedó esclarecida cuando los padres del menor se presentaron en una comisaría de Clorinda, donde acreditaron su identidad y desmintieron que se tratara de Loan.

La comparación biométrica

Durante la investigación, las autoridades realizaron un análisis morfológico entre fotografías de Loan y del niño registrado en Paraguay.

El oficial paraguayo Ramón Vera, responsable del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas, explicó que se solicitaron estudios comparativos y se revisaron imágenes obtenidas por distintas cámaras de seguridad.

De acuerdo con los primeros análisis, existía un 88% de similitud en algunos rasgos faciales, lo que motivó profundizar las averiguaciones. No obstante, otros elementos permitieron descartar rápidamente esa hipótesis.

Uno de los aspectos evaluados fue una cicatriz en el remolino del cuero cabelludo, característica incluida en la alerta amarilla emitida por Interpol para la búsqueda de Loan, que no coincidía con la del niño entrevistado.

Una nueva pista descartada

No es la primera vez que Paraguay aparece mencionado en la investigación por la desaparición de Loan Peña. En los primeros meses del caso se analizaron distintas hipótesis vinculadas a una posible red de trata de personas y a un eventual traslado del menor hacia ese país, aunque hasta el momento ninguna de esas líneas logró ser confirmada.

La aparición del video volvió a generar expectativas, pero finalmente las autoridades descartaron cualquier vínculo con el niño desaparecido.

Continúa el juicio por la desaparición de Loan

Mientras tanto, continúa el juicio vinculado a la investigación por la desaparición de Loan. En una de las audiencias recientes declaró Gabina Noguera, tía del menor, quien reconstruyó cómo se desarrolló el operativo de búsqueda durante las primeras horas posteriores a la desaparición.

La mujer aseguró que su único objetivo es conocer qué ocurrió con su sobrino y relató que fue convocada por el entonces comisario Walter Maciel, uno de los imputados en la causa, para colaborar con el operativo de rastrillaje.