El próximo descanso extendido tendrá tres días y llegará con el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Agosto trae un nuevo fin de semana largo: cuándo será, según el calendario oficial

El próximo fin de semana largo de 2026 será de tres días y tendrá lugar a mediados de agosto, con motivo del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

El feriado recuerda la muerte del prócer, ocurrida el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. La fecha forma parte del calendario nacional de feriados desde 1933.

Cuándo será el próximo fin de semana largo

La fecha patria permitirá conformar un fin de semana largo de tres días. Si bien es un feriado trasladable, este año no fue necesario cambiar el calendario, dado que cae un lunes.

El fin de semana largo abarcará entonces: sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto.

Cuáles son los próximos feriados de 2026

El calendario oficial establece distintas categorías de días de descanso. Los feriados inamovibles mantienen su fecha. Los trasladables pueden cambiar de día para favorecer la conformación de fines de semana largos. Además, el Gobierno nacional puede fijar días no laborables con fines turísticos.

En el caso de los días no laborables, el descanso no está garantizado para todos los trabajadores. La decisión depende del empleador.

Los feriados y días no laborables que quedan en el calendario 2026 son:

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. La conmemoración corresponde al viernes 20 de noviembre.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Además, el viernes 1 de enero de 2027 será feriado por Año Nuevo.