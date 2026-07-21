Matricidio: Más de 60 puñaladas y una escena de extrema violencia

La autopsia confirmó que Norma Varela Tula, de 61 años, murió por un shock hipovolémico tras recibir decenas de heridas de arma blanca. El testimonio de una sobrina también reveló el historial de violencia que atravesaba la víctima.

La investigación por el asesinato de Norma Varela Tula, de 61 años, sigue revelando detalles de la violencia con la que fue cometido el crimen en una vivienda del barrio La Chacarita, en Catamarca. La autopsia determinó que la mujer murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por múltiples heridas de arma blanca y estableció que recibió más de 60 puñaladas.

El informe elaborado por el Cuerpo Interdisciplinario Forense aportó uno de los datos más impactantes de la causa, al confirmar la cantidad de lesiones sufridas por la víctima durante el ataque.

A ese cuadro se sumó el relato de Soledad, sobrina de la mujer, quien fue la persona que encontró el cuerpo horas después del hecho. En su declaración judicial sostuvo que la violencia ejercida contra su tía llevaba varios años y aseguró que Norma expulsaba con frecuencia a su hijo de la vivienda debido a su comportamiento.

La testigo también describió el estado en que halló a la víctima y relató que presentaba lesiones de extrema gravedad, además de otros signos de violencia registrados en el expediente.

Según consta en la investigación, el episodio habría ocurrido alrededor de las 12:45 del domingo y el cuerpo permanecía en una de las habitaciones de la casa cuando fue encontrado.

Por el crimen permanece detenido Joaquín Tula, de 22 años, hijo de la víctima, mientras la causa continúa bajo la investigación de la fiscal Yésica Miranda.