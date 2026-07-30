Convocan a una reunión urgente para destrabar el conflicto

Tras un encuentro entre representantes del municipio, la UTA y la CGT, las partes acordaron avanzar en una mesa de trabajo en la Subsecretaría de Trabajo.

La crisis del transporte público en Comodoro Rivadavia continúa sin resolución y este jueves la ciudad cumple dos días consecutivos sin servicio de colectivos, como consecuencia de la medida de fuerza impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

En ese contexto, durante la jornada se desarrolló una reunión entre representantes del gobierno municipal, de la UTA y la CGT, donde se resolvió convocar de manera urgente a una nueva instancia de diálogo en la Subsecretaría de Trabajo.

El objetivo del encuentro será acordar las medidas necesarias para asegurar que cada trabajador perciba los salarios adeudados y, en los casos que corresponda, las indemnizaciones previstas por la legislación vigente ante el proceso de cambio de concesión del servicio de transporte urbano.

Además, las partes analizarán la aplicación de las herramientas legales disponibles para resguardar los derechos laborales de todos los empleados afectados por la transición entre empresas.

Otro de los compromisos asumidos durante la reunión fue garantizar que los actuales trabajadores tengan prioridad en la futura incorporación de personal cuando se concrete la expansión del servicio concesionado. La nueva empresa comenzará a prestar el servicio el próximo sábado 1 de agosto.

Mientras continúan las negociaciones, el paro de colectivos sigue vigente y miles de usuarios de Comodoro Rivadavia permanecen sin transporte público. Desde la UTA ratificaron que la medida de fuerza se mantendrá hasta que existan garantías concretas sobre la continuidad laboral de los choferes y el cumplimiento de todas las obligaciones salariales e indemnizatorias.