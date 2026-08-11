Motociclista herido tras choque en Polonia y Del Trabajo

La colisión ocurrió este lunes por la noche en el barrio San Isidro Labrador. Ambos conductores dieron negativo en el test de alcoholemia.

Un accidente de tránsito se registró este lunes por la noche en la esquina de avenida Polonia y calle Del Trabajo, en el barrio San Isidro Labrador, donde los conductores de una camioneta y de una motocicleta colisionaron por causas que son materia de investigación.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 horas. De acuerdo con la información recabada en el lugar, la camioneta circulaba por calle Del Trabajo, mientras que la motocicleta lo hacía por avenida Polonia. Por motivos que deberán establecerse mediante las pericias correspondientes, ambos vehículos impactaron en la intersección.

Como consecuencia de la colisión, el motociclista quedó tendido sobre la vía pública y manifestó dolores en las extremidades inferiores y en el brazo derecho. Ante esta situación, se solicitó la presencia de una ambulancia, que posteriormente trasladó al hombre a un centro asistencial para recibir atención médica.

Personal de Tránsito Municipal realizó los controles de alcoholemia a ambos conductores, con resultado negativo en los dos casos.

Además, intervino personal de Criminalística, que llevó adelante las diligencias correspondientes para documentar la escena y aportar elementos que permitieran determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.