Tras dos semanas de lluvias, aceleran la recuperación de calles en Comodoro

El Municipio reforzó las tareas de Vialidad Urbana en distintos barrios de las zonas norte y sur, con prioridad en los recorridos del transporte público y las principales arterias para mejorar la circulación.

Luego de dos semanas de precipitaciones continuas, el Municipio de Comodoro Rivadavia intensificó los trabajos de mejoramiento de calles mediante un operativo de la Subsecretaría de Vialidad Urbana. Las tareas se concentran en las principales vías de circulación y en los recorridos del transporte público, con el objetivo de restablecer la conectividad terrestre y optimizar el tránsito.

En la zona sur, las intervenciones alcanzan la avenida 10 de Noviembre, en Cordón Forestal, el sector de la rotonda de Fracción 14 y 15 y distintas arterias de Bella Vista Sur. En tanto, en la zona norte los equipos trabajan sobre las calles Julio Cortázar, Baldomero Terraza y Soldado Argentino, en el barrio Las Orquídeas de Km. 5, además de Bergallo, Medina y Villarreal, en el barrio ARA San Juan de Km. 12.

El subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, señaló que las consecuencias del temporal afectan a numerosos barrios y explicó que las tareas avanzan en aquellos sectores donde las condiciones del terreno permiten el ingreso de maquinaria. En ese contexto, remarcó que la prioridad está puesta en los recorridos de las líneas de colectivos.

Asimismo, indicó que las cuadrillas continúan trabajando en la zona norte para avanzar con el ordenamiento de la ciudad y sostuvo que el área permanece a disposición de los vecinos para atender los inconvenientes que se presenten.

Por último, Navarro aseguró que todos los recursos disponibles fueron destinados al operativo y estimó que entre este lunes y el martes se avanzará con el mantenimiento de calles y el retiro del lodo acumulado que dificulta el acceso a distintos barrios.