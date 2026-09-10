Se presentó el Coro de Campanas y la Banda Sinfónica de la UAP

Más de 50 músicos en escena ofrecieron una presentación de gran nivel en el Centro Cultural, en una propuesta que llegó por primera vez a Comodoro.

Este miércoles por la noche, las instalaciones del Centro Cultural fueron escenario de una presentación musical de gran jerarquía, con la participación del Coro de Campanas y la Banda Sinfónica de la Universidad Adventista del Plata (UAP), provenientes de Libertador San Martín, Entre Ríos.

Por primera vez en la ciudad, más de 50 músicos compartieron escenario en una propuesta que combinó distintos estilos musicales y permitió al público disfrutar de una noche cargada de música, emoción y calidad artística. Actualmente, el Coro de Campanas es dirigido por Cinthya Samojluk y forma parte de los conjuntos oficiales de la UAP, constituyéndose además en una de las propuestas musicales más distintivas de la institución.

La agrupación está integrada por estudiantes, docentes, personal de la institución y miembros de la comunidad de Libertador San Martín. A lo largo de su trayectoria, recorrió escenarios de distintas ciudades de Argentina y países vecinos, con un amplio repertorio. Actualmente, la Banda Sinfónica es dirigida por el maestro Samuel Álvarez y también integra los conjuntos oficiales de la Universidad Adventista del Plata.

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó la importancia de haber podido contar con este espectáculo en la ciudad y valoró especialmente la respuesta de los vecinos. “Tuvimos el honor de una presentación de lujo y esperamos que este tipo de eventos se repliquen en los distintos puntos de la ciudad”, manifestó.

En ese sentido, la funcionaria puso en valor el acompañamiento de la comunidad al señalar que “los comodorenses disfrutan mucho y acompañan cada propuesta que Cultura les ofrece de forma pública y gratuita, por eso estamos muy agradecidos. Esto se refleja en la magnitud de público con la que contamos en cada actividad cultural que ofrecemos dentro de nuestra agenda”, puntualizó.