Además, carecía de documentación para circular. El infractor fue interceptado por la policía en Malvinas y Rivadavia.

Le secuestraron la moto por circular a contramano

Un hombre fue demorado durante la noche del sábado luego de ser detectado circulando a contramano, a bordo de una motocicleta por la zona de Malvinas y Rivadavia, en el barrio Ceferino Namuncurá.

El procedimiento ocurrió cerca de las 23:55, cuando personal de Operaciones de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia interceptó una motocicleta Motomel de color negro que circulaba por calle Islas Malvinas en sentido sur-norte, a contramano.

Al detener la marcha del rodado y proceder a identificar al conductor, los efectivos constataron que no contaba con ningún tipo de documentación.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de la motocicleta y se labró el acta de infracción N° 20062, en el marco de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

El vehículo quedó depositado en una dependencia policial y a disposición del Tribunal Municipal de Faltas N° 2.