León XIV llegará en noviembre: habrá misas en Buenos Aires, Córdoba y Luján

El Papa permanecerá cuatro días en el país, entre el 8 y el 11 de noviembre. La agenda contempla encuentros institucionales, celebraciones multitudinarias, una visita al Cottolengo de Claypole y actividades con jóvenes, obispos y trabajadores.

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, como parte de una gira apostólica que también incluirá Uruguay y Perú. La visita fue confirmada por la Santa Sede y ratificada este lunes por el Gobierno nacional.

Durante su paso por el país, el Pontífice tendrá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con una agenda que combinará encuentros institucionales, celebraciones religiosas y visitas a espacios sociales.

La llegada está prevista para el domingo 8 de noviembre al Aeroparque Jorge Newbery. Ese mismo día realizará un homenaje en Plaza San Martín, participará de una ceremonia de bienvenida en Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. Luego encabezará una actividad con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. El Gobierno confirmó oficialmente que la agenda incluye tanto el encuentro presidencial como las actividades institucionales en Buenos Aires.

Una misa multitudinaria en Palermo

El lunes 9 comenzará con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, uno de los puntos sociales destacados del itinerario.

Más tarde, León XIV celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, uno de los encuentros de mayor convocatoria previstos durante la estadía.

Ese mismo día también mantendrá actividades con representantes del mundo del trabajo, líderes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas, además de un encuentro con el Episcopado argentino.

Córdoba, una de las escalas centrales

El martes 10, el Papa viajará a Córdoba, donde está prevista una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

El Gobierno nacional ya dispuso operativos especiales de seguridad tanto en Córdoba como en la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos de la provincia de Buenos Aires que formarán parte del recorrido papal.

Tras regresar a Buenos Aires, León XIV participará por la noche de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Luján y la despedida

El miércoles 11 será la última jornada del Pontífice en la Argentina. La agenda incluye una visita a un establecimiento penitenciario y una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los momentos centrales de la visita.

Luego se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde partirá rumbo a Perú para continuar con la última etapa de su viaje apostólico.

La gira completa de León XIV se extenderá del 6 al 17 de noviembre. Comenzará en Uruguay, continuará en la Argentina y finalizará en Perú.

El Ejecutivo argentino destacó que el viaje constituye un acontecimiento de especial trascendencia y señaló que continuará trabajando junto con la Santa Sede, la Iglesia y las jurisdicciones involucradas para coordinar la logística y la seguridad de las actividades.