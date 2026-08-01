Un incendio provocó daños parciales en una vivienda del Juan XXIII

El siniestro se registró esta madrugada en una casa ubicada sobre Manuela Pedraza al 3000.

Un incendio afectó una vivienda del barrio Juan XXIII durante la madrugada de este sábado y demandó la intervención de personal del Cuartel Central de Bomberos y efectivos de la Comisaría Seccional Quinta. Gracias al rápido accionar de los equipos de emergencia, el fuego fue controlado antes de que se propagara al resto de la estructura y no se registraron personas heridas.

El hecho se produjo cerca de la medianoche en una vivienda ubicada sobre la calle Manuela Pedraza al 3000, donde un foco ígneo motivó el despliegue de los servicios de emergencia.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron que los bomberos ya se encontraban trabajando para sofocar las llamas.

El propietario de la vivienda, un hombre de 32 años, manifestó que al momento del incendio se encontraba cumpliendo con su jornada laboral. Según relató, fue un familiar que reside en una vivienda ubicada en la parte posterior del terreno quien lo alertó telefónicamente sobre el siniestro.

Las primeras averiguaciones indican que el fuego se habría iniciado a raíz de un desperfecto en un calefactor. La vivienda, de construcción prefabricada, sufrió daños parciales, aunque de acuerdo con la información preliminar, estos no revisten gravedad.

Las causas del incendio continúan bajo investigación y se aguarda el resultado de las pericias que permitirán determinar el origen del foco ígneo.